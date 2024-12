So ein Lamborghini Murcielago der ersten Serie ist nicht nur optisch ein echter Leckerbissen: Der italienische Mittelmotorsportler quetscht aus einem 6,2-Liter großen V12 satte 580 Pferdchen. Was käme einem Lamborghini-Besitzer also anderes in den Sinn, als einfach einzusteigen und loszudüsen? >> Mehr zum Thema Sportwagen

Ein Lamborghini Murcielago ist zum Fahren da, keine Frage. Aber 400.000 Kilometer in diesem extrem sportlichen 580-PS-Monster? Dass Langstrecken- und Alltagstauglichkeit auch für einen Lambo keine Fremdwörter sind, zeigt dieser Rekord-Sportler.

So ein Lamborghini Murcielago der ersten Serie ist nicht nur optisch ein echter Leckerbissen: Der italienische Mittelmotorsportler quetscht aus einem 6,2-Liter großen V12 satte 580 Pferdchen. Was käme einem Lamborghini-Besitzer also anderes in den Sinn, als einfach einzusteigen und loszudüsen? Am besten mehrere 100.000 Kilometer weit, damit man einen Rekord-Lambo sein Eigen nennen kann – dachten sich wohl die Mitarbeiter eines britischen Automagazins. Die Typen müssen Nerven haben, denn schließlich ist der böse bollernde, nicht gerade samtig federnde und ziemlich unhandliche Murcielago ein echter Prüfstein für Ohren, Bandscheibe und Rangierkünste. Mehr zum Thema: Lamborghini Murcielago zieht Anhänger

News Lamborghini Aventador/Huracan: Tuning von LB Walk Die brutalsten Lamborghini

Lamborghini Urus im Video:

Lamborghini rockt 400.000 Kilometer ab