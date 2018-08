Frevel!, schreien die Kritiker angesichts dieses Bildes. Was ist passiert? Ein Australier nutzt seinen Lamborghini Murciélago als Zugfahrzeug und fährt einen Anhänger durch die Vororte Sydnes.

Lamborghini mag zwar den Stier im Logo haben, das macht die italienischen Sportwagen aber nicht zu Arbeitstieren – was der Besitzer dieses Murciélago offensichtlich anders sieht. Dieses Bild zeigt, wie ein Australier seinen Lamborghini Murciélago als Zugfahrzeug nutzt. Wie Facebook-Kommentare übereinstimmend schreiben, wurde das interessante Gespann in Casula, New South Wales (Australien), gesichtet – nahe der Metropole Sidney. Moment, werden Kenner nun sagen. Wie alle Lambos war doch auch der Lamborghini Murciélago für kein Geld der Welt mit einer Anhängerkupplung zu bekommen! Stimmt, entgegnen wir. Doch was Lamborghini ab Werk nicht bietet, hat sich der Australier selbst gebaut und eine Anhängerkupplung an den Murciélage geschweißt.

Lamborghini Murciélago mit Anhänger im Video:

Kurios: Lambo Murciélago mit Anhänger