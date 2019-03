Tesla Model X vs. Lamborghini Aventador: Video

Tesla Model X vs. Lamborghini Aventador: Video Elektroauto gegen Supersportwagen

Elektroautos geben über den gesamten Drehzahlbereich das volle Drehmoment ab. Vom Start an beschleunigen sie ohne Schaltunterbrechung mit voller Kraft. Doch reicht die Power, um einen Supersportwagen in Schach zu halten? Im nachfolgenden Video tritt das Tesla Model X gegen den Lamborghini Aventador an. Wer macht das Rennen? Hier kommt die Antwort!

Tesla Model X und Lamborghini Aventador im Sprintduell: Video