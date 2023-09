Elektroautos müssen nicht Porsche Taycan heißen, um schnell zu sein, das hat der Kia EV6 GT bereits bewiesen. Doch hat er tatsächlich auch eine Chance gegen den Lamborghini Aventador SVJ? Beim Dragrace treffen 770 PS (566 kW) und 720 Newtonmeter Drehmoment des "Supervelocé Jota" auf 430 kW (585 PS) und 740 Newtonmeter Drehmoment des EV6 GT aufeinander. Der mit einem V12 bestückte Italiener ist zudem 600 Kilogramm leichter als der Elektro-Koreaner. Was die immense Beschleunigung der beiden E-Motoren gegen den Verbrenner-Boliden ausrichten kann, zeigt das Video. Und nicht nur das. Mat Watson am Steuer des Kia hat noch ein geheimes Ass im Ärmel. Im Video oben tritt der Kia EV6 GT gegen den Lamborghini Urus, den Mercedes-AMG GT, den McLaren 570S, den Porsche 911 Targa 4 und den Ferrari California T im Dragrace an. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Lamborghini Revuelto (2023) Plug-in-Hybrid mit 1015 PS

Lamborghini Aventador SVJ gegen Kia EV6 GT im CarWow-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: