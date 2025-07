Ein kleiner Troll erobert die Rückspiegel

Sie sind zottelig, schrullig – und absolut kultverdächtig: Labubu-Figuren. Was einst als Designer-Spielzeug in Asien startete, ist heute ein weltweiter Hype, der langsam auch in deutschen Autos angekommen ist. Doch bei aller Begeisterung gilt: Nicht jede Labubu-Figur gehört an den Innenspiegel. Warum? Die AUTO ZEITUNG klärt auf.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Was ist Labubu überhaupt?

Labubu ist eine Sammelfigur mit langen Hasenohren, spitzen Zähnchen und einem leicht schelmischen Grinsen. Entworfen wurde sie vom japanischen Künstler Kasing Lung für das Hongkonger Designer-Label Pop Mart. Ursprünglich Teil der "The Monsters"-Reihe, hat Labubu sich längst zum eigenständigen Phänomen entwickelt. Mit limitierten Editionen, geheimnisvollen Blindboxen und teils horrenden Sammlerpreisen trifft Labubu scheinbar genau den Nerv der Popkultur-affinen Community.

Auto-Zubehör für echte Labubu-Fans

Der Trend ist so groß, dass es mittlerweile sogar spezielles Labubu-Autozubehör gibt. Darunter:

eigene Autositze für Labubu-Figuren

Anti-Rutsch-Pads mit Labubu-Motiv fürs Armaturenbrett

Sitzbezüge, Gurtschoner oder Kissen im Labubu-Design

Duftanhänger, teilweise sogar in Labubu-Form

Warum ist Labubu so beliebt?

Der Hype kommt nicht von ungefähr: Labubu ist schräg, ein bisschen gruselig, aber dennoch charmant – genau die Mischung, die im Social-Media-Zeitalter für maximale Aufmerksamkeit sorgt. TikTok, Instagram und Sammlerforen sind voll von Labubu-Content: vom Auspacken neuer Editionen bis hin zu liebevoll gestalteten Vitrinen oder Auto-Accessoires.

Besonders beliebt sind die Figuren nicht nur an sehr teuren Designerhandtaschen, sondern auch als Auto-Deko. Ob am Rückspiegel hängend, auf dem Armaturenbrett stehend oder am Schlüsselanhänger baumelnd – Labubu macht sich breit und das Angebot für die Plüschtier-Figuren aus China wächst.

Labubu am Spiegel? Nur, wenn die Sicht frei bleibt

So sehr Labubu im Auto für gute Laune sorgt – bei größeren Figuren kann es ein Problem geben: die Sichtbehinderung (hier geht es zum aktuellen Bußgeldkatalog). Wer sich einen großen Labubu an den Innenspiegel hängt, riskiert im Ernstfall den Überblick. Unsere Empfehlung: Kleine Figuren oder Schlüsselanhänger-Versionen sind okay, aber große Labubus gehören besser in die Mittelkonsole oder auf die Rückbank, nicht ins direkte Blickfeld der Person am Steuer. Besser: direkt auf die eigens für Labubu entwickelte Autocouch platzieren!