Die gelben Ampelkästen kennt jeder. Hand auflegen oder Knöpfchen drücken, warten bis das Licht erscheint ... und schon weiß die Ampel, dass sie auf Grün schalten muss. Aber nur die Wenigsten kennen auch die Knöpfe unter dem Ampelkasten. Was hat es damit auf sich? Ist es vielleicht ein zusätzlicher Schalter, um die Ampel schneller in die Grünphase springen zu lassen? Alles falsch! Im Video erklären wir, was es mit dem geheimen Knopf auf sich hat!

