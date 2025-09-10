In China bereits 2023 eingeführt, hat es der Kia EV5 endlich nach Deutschland geschafft: Anfang September 2025 starten die Vorbestellungen des Kompakt-SUV, erste Auslieferungen sollen im November folgen. Die Preise beginnen bei 45.990 Euro für die Einstiegsausstattung und 51.990 Euro für die dynamisch anmutende GT-Line. Als zeitlich limitiertes Einstiegsangebot bietet Kia die GT-Line mit sämtlicher Sonderausstattung – unter anderem Panoramaglasdach, Head-up-Display und digitaler Autoschlüssel – für 52.990 Euro an (alle Preise: Stand September 2025). Noch steht das SUV zwar nicht im Konfigurator, Infos zu Kauf oder Leasing dürfte jedoch der Kia-Händler des Vertrauens liefern.

So ordnet sich der Kia EV5 (2025) ein

Mit einer Außenlänge von 4,61 m fällt der Kia EV5 etwas kürzer aus als der Bestseller Tesla Model Y und liegt auf einem Niveau mit VWs Kompakt-SUV ID.4. Interessanterweise bewegt sich der Neue auch in einer Größenordnung mit dem Kia EV6, der sich jedoch nicht nur durch sein Fließheck optisch abhebt, sondern auch über die fortschrittlichere 800-V-Technik verfügt. Derweil lädt der EV5 mit 400 V und einer eher durchschnittlichen DC-Maximalleistung von 150 kW. Die Energie wird in einer 81,4-kWh-Batterie gespeichert, womit das Kompakt-SUV laut Hersteller bis zu 530 km Reichweite schafft. Als einzige Motorisierung steht zum Marktstart ein 160 kW (218 PS) starker Frontantrieb zur Verfügung, weitere Antriebe sollen 2026 folgen – hier gibt es alle tiefergehenden Infos zum Kia EV5.