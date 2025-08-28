Der reguläre Kia EV4 hat bereits Premiere gefeiert und geht im vierten Quartal 2025 in den Verkauf, während sich bereits die sportliche GT-Variante als Erlkönig warmläuft. Das erwarten wir für den ID.3 GTX-Konkurrenten.

Bei Kia geht es Schlag auf Schlag: Etwa zeitgleich mit dem Produktionsstart des neuen Kompakten Kia EV4 Hatchback in der Slowakei, erwischte unser Erlkönigjäger Ende Juli 2025 einen getarnten Prototyp der sportlichen GT-Variante. Optisch sind – unter anderem durch die umfassende Tarnung – nur wenige Unterschiede zu erkennen. Ins Auge fallen neben den anderen Felgen lediglich die limettengrünen Bremssättel, die auf das dynamische GT-Modell hindeuten. Zudem lehrt uns etwa der EV6 GT, dass ein ordentlicher Performance-Zuwachs nicht zwingend mit vielen Änderungen am Exterieur einhergehen muss.

Kia EV4 GT (2026) mit Allradantrieb?

Der Kia EV4 steht bekanntermaßen auf der E-GMP-Architektur des Konzerns, lädt jedoch mit maximal 400 V anstatt den 800 V der höher positionierten Modelle. Möglicherweise befördert Kia den EV4 GT sogar in die 800-V-Liga, womit sich jedoch der Preis deutlich steigern würde. Batterietechnisch ist davon auszugehen, dass der GT auf die größere 81,4-kWh-Option des Standardmodells zurückgreift. Anstelle des 150-kW-Frontantrieb (204 PS) erwarten wir einen weitaus stärkeren Allradantrieb mit zwei E-Motoren. Im Interieur dürften sich Leckereien wie Sportsitze und ein sportiveres Lenkrad verbergen. Das Standardmodell ist für Preise ab 37.590 Euro angekündigt (Stand: August 2025), welche der Kia EV4 GT ab 2026 deutlich übertreffen wird.