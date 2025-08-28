close
Alle Infos zum Kia EV4

Kia EV4 GT (2026): Elektrischer Kompaktsportler auf dem Weg

Max Grigo Redakteur

Der reguläre Kia EV4 hat bereits Premiere gefeiert und geht im vierten Quartal 2025 in den Verkauf, während sich bereits die sportliche GT-Variante als Erlkönig warmläuft. Das erwarten wir für den ID.3 GTX-Konkurrenten.

Der Kia EV4 GT (2026) fährt als Erlkönig in einen Kreisverkehr, von vorne links fotografiert.
Kia EV4 GT (2026)

Da im vierten Quartal 2025 das reguläre Modell starten soll, rechnen wir 2026 mit dem EV4 GT.

Foto: SH Proshots
Der Kia EV4 GT (2026) fährt als Erlkönig durch einen Kreisverkehr, von links fotografiert.
Kia EV4 GT (2026)

Die limettengrünen Bremssättel verraten das GT-Modell.

Foto: SH Proshots
Der Kia EV4 GT (2026) fährt als Erlkönig auf einer Straße, von hinten links fotografiert.
Kia EV4 GT (2026)

Viele optische Änderungen zum Standardmodell erwarten wir nicht.

Foto: SH Proshots

Bei Kia geht es Schlag auf Schlag: Etwa zeitgleich mit dem Produktionsstart des neuen Kompakten Kia EV4 Hatchback in der Slowakei, erwischte unser Erlkönigjäger Ende Juli 2025 einen getarnten Prototyp der sportlichen GT-Variante. Optisch sind – unter anderem durch die umfassende Tarnung – nur wenige Unterschiede zu erkennen. Ins Auge fallen neben den anderen Felgen lediglich die limettengrünen Bremssättel, die auf das dynamische GT-Modell hindeuten. Zudem lehrt uns etwa der EV6 GT, dass ein ordentlicher Performance-Zuwachs nicht zwingend mit vielen Änderungen am Exterieur einhergehen muss.
Kia EV4 GT (2026) mit Allradantrieb?

Der Kia EV4 steht bekanntermaßen auf der E-GMP-Architektur des Konzerns, lädt jedoch mit maximal 400 V anstatt den 800 V der höher positionierten Modelle. Möglicherweise befördert Kia den EV4 GT sogar in die 800-V-Liga, womit sich jedoch der Preis deutlich steigern würde. Batterietechnisch ist davon auszugehen, dass der GT auf die größere 81,4-kWh-Option des Standardmodells zurückgreift. Anstelle des 150-kW-Frontantrieb (204 PS) erwarten wir einen weitaus stärkeren Allradantrieb mit zwei E-Motoren. Im Interieur dürften sich Leckereien wie Sportsitze und ein sportiveres Lenkrad verbergen. Das Standardmodell ist für Preise ab 37.590 Euro angekündigt (Stand: August 2025), welche der Kia EV4 GT ab 2026 deutlich übertreffen wird.

