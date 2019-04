Ken Block's Gymkhana Six: Need for Speed im Fiesta

Ken Block's Gymkhana Six: Need for Speed und Drift-Perfektion

Die Zutaten sind vertraut, das Ergebnis ist immer wieder überraschend spektakulär: Ken Block gibt Vollgas und bringt bei Gymkhana Six eine neue Komponente ins Spiel – Need for Speed! Die beliebte Rennspiel-Serie, die demnächst auch in die Kinos kommt, feiert einen Gastauftritt in Form von Polizei-Autos, wie man sie sonst nur aus Dubai kennt: Gleich zwei Lamborghini Aventador sind Teil des beweglichen Parcours, den Ken Block mit seinem 650 PS starken Ford Fiesta ST RX43 unter die Räder nimmt. Dass sich dabei jede Menge Gummi in Rauch auflöst und Drift-Fans voll auf ihre Kosten kommen, versteht sich bei Gymkhana von selbst: