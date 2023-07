Die Rettungsgasse – für vernunftbasierte Autofahrer:innen ein leidiges, weil wiederkehrendes und immer wieder wütend machendes Thema. Denn: Viel zu viele Menschen fahren noch immer unwissend oder unverbesserlich auf einen Stau auf, ohne sich frühzeitig zu einer Rettungsgasse zu formieren. Was heftig sich das in der Praxis auswirken kann, zeigt überdeutlich ein Video DashcamDriversGermany (siehe unten), in dem Einsatzkräfte erhebliche Mühe haben, überhaupt zum Unfallort vorzudringen. Wertvolle Minuten, die am Ende über Leben und Tod entscheiden, gehen für nichts und wieder nichts verloren. Deshalb kann es nur einen Weg geben: die Rettungsgasse wieder und wieder zu thematisieren, Mitmenschen dafür zu sensibilisieren und ihnen nötigenfalls zu erklären, wie diese funktioniert – hier die Anleitung, gerne teilen! Auch das Video oben illustriert, wie die Rettungsgasse korrekt gebildet wird. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Katastrophale Rettungsgasse im Video von DashcamDriversGermany: