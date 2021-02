Joni (Jonas) verlässt JP Performance

Fans sind erschüttert: Jonas alias Joni verlässt JP Performance! Was nicht möglich schien, hat J.P. Kraemer in einem Frage-Antwort-Video auf Youtube bekannt gegeben, das im September 2019 veröffentlich wurde. Nun hat er sich auf Instagram erneut zu dem Abgang geäußert.

Joni verlässt JP Performance: J.P. Kraemer äußert sich zu Abgang

Aus und vorbei, das Traumduo J.P. Kraemer und Joni geht nun getrennte Wege. Wie der Chef einer der bekanntesten Tuningfirmen Deutschlands in einem Frage-Antwort-Video auf Youtube (siehe unten) bekannt gibt, verlässt sein Kameramann und Freund Jonas JP Performance auf eigenen Wunsch. "Diese Nachricht war für mich der größte Schmerz, den ich so bis jetzt in meinem Leben hatte", sagt der Dortmunder. Seine Mimik spricht ebenfalls Bände. Alles gehe normal weiter, obwohl J.P. Kraemer tatsächlich einmal kurz überlegt habe, einfach hinzuschmeißen. "Ich war so an einem Punkt, weißt du was, ich mache gar nichts mehr. Ich mache überhaupt nichts mehr. Wenn die Firma pleite geht, geht sie pleite." Andererseits sei die Videos zu drehen und Spaß daran zu haben "das höchste", was Kraemer habe. Weshalb Joni sich neu orientieren möchte, verrät er allerding nicht. Und auch Jonas selbst erklärte in einem Statement auf Instgram noch nicht, wohin die Reise ihn nun hinführen soll. "In den letzten Monaten habe ich so viel über mein Leben nachgedacht, wie noch nie zuvor. Wofür lebe ich? Was ist meine Bestimmung? Was sind meine Träume? Bin ich glücklich?" Die Antwort jedenfalls schien nicht JP Performance zu lauten. Der Verdacht, dass sich Joni nun komplett seinem Hobby – der Musik – verschreibt, ist naheliegend. Jonas postete zuletzt zahlreiche Bilder aus seiner zweiten Karriere als DJ. Sein Dank gilt dennoch J.P. Kraemer, der ihn als Praktikant bei Wrapping Point entdeckt und ihm die Chance als Kameramann gegeben hat.

Joni verlässt JP Performance – J.P. Kramers Statement im Video:

Darum verlässt Joni JP Performance

J.P. Kraemer hat sich derweil damit arrangiert, dass Jonas JP Performance verlassen hat. Das erklärte der Dortmunder nun in einem Video auf Instagram. "Es ist wie es ist, das Leben läuft weiter. Und: Lasst uns das Thema jetzt begraben", so Kraemer. Außerdem bittet er darum, von weiteren Nachfragen zum Abgang seines Kameramanns abzusehen: "Es ist gar nichts vorgefallen, seid nicht immer so neugierig." Immerhin gebe es auch für ihn noch ein Privatleben: "Da habt ihr nicht das Recht, euch einzumischen. Und ich denke, das sieht der Jonas genauso." Das Verständnis seiner Fans für dieses Statement hält sich jedoch in Grenzen: Einige von ihnen sind der Meinung, dass der Inhaber von JP Performance mit Nachfragen rechnen müsse, wenn ein langjähriger Mitarbeiter sein Unternehmen verlasse – gerade, weil er in seinen Videos auch sonst eine Menge aus seinem Privatleben preisgebe.

Jonas Statement auf Instagram:

