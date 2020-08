2021 kommt etwas Großes auf uns zu: Der Jeep Grand Wagoneer wird als Fullsize-SUV die Modellpalette nach oben hin abrunden. Die Amerikaner zeigen vorab zwei Bilder des künftigen Flaggschiffs. Das wissen wir zu Preis und Motoren!

Mit dem Jeep Grand Wagoneer kehrt 2021 ein alter Bekannter in die Serienproduktion zurück. In den 1980er- und 90er-Jahren traditionell über dem Jeep Grand Cherokee angesiedelt, soll das neue Flaggschiff SUV vom Schlage eines Cadillac Escalade Mercedes GLS, BMW X7 und Co. ärgern. Ob dies auch hierzulande geschehen wird, ist bislang unklar. Gefertigt werden soll der große Jeep zusammen mit dem RAM 1500 im FCA-Truck-Werk in Michigan. Der RAM spendiert aller Voraussicht nach auch die Plattform für den Grand Wagoneer. Als Motoren kämen dadurch der 3,6-Liter-V6 mit eTorque sowie ein 5,7-Liter-Hemi-V8 infrage. Einen ersten Vorgeschmack auf den Jeep Grand Wagoneer (2021) geben zwei Bilder, die die Amerikaner kürzlich veröffentlicht haben: Einmal den Schriftzug, der in Kombination mit der amerikanischen Flagge abgebildet ist, und einmal der Start-Stop-Knopf vor einem edel anmutenden Interieur. Gerüchte munkeln von einem Markstart im zweiten Quartal 2021. Wie hoch der Preis dann sein könnte, lässt sich bisher nur erahnen. Mehr zum Thema: Der Jeep Compass 4Xe im Fahrbericht

Leslie fährt den RAM 1500 im Video:

Preis und Motoren des Jeep Grand Wagoneer (2021)