Roadster-Vergleich: Jaguar F-Type V8 S vs. Mercedes SL 500

Jaguar F-Type V8 S und Mercedes SL 500 – das heißt bissiger Kompressor-Roadster gegen Komfort-Schwaben mit Doppel-Turbo. Der Vergleich



Erinnert Sie dieser Brite nicht an jemanden? Richtig! Fast 40 Jahre nach dem Ende des E-Type geht Jaguar im Alphabet einen Buchstaben weiter und baut den F-Type – mit Stoffdach und Designmerkmalen des Ahnen. Doch der Neue ist kein Abklatsch des Alten, sondern ein ästhetischer Transfer von damals nach heute. Eine Schönheit. Etwas länger – seit 1954 – währt die Historie des Mercedes SL. Von "Super Leicht" ist zwar nicht viel übrig geblieben, doch der Zweisitzer mit Klappdach ist nach wie vor das Roadster-Komfortmaß und tritt als SL 500 mit 435 Biturbo-PS gegen den um 60 Pferdestärken potenteren F-Type V8 S an.

Karosserie

Tür auf, reinsetzen, wohlfühlen. Der SL lädt geradezu ein, spontan zu verreisen, denn mehr Platz findet man in keinem anderen Roadster. Auch der Kofferraum fasst mit mindestens 364 Liter Volumen (bei geschlossenem Dach: 504 Liter) mehr als bloß das kleine Wochenendgepäck, und die maximale Zuladung von 425 kg dürfte man wohl selten ausschöpfen. Etwas weniger Platz bleibt im F-Type: nicht nur überm Scheitel, sondern auch – bedingt durch den breiten Mitteltunnel – im Fußraum. Zwar ist der Jaguar innen vier Zentimeter breiter als der SL, doch subjektiv bietet der F-Type deutlich weniger Bewegungsfreiheit. 41 Punkte Vorsprung holt der Schwabe allein durch die Sicherheitsausstattung. Kopfairbags, Isofix (125 Euro) und Presafe bietet der Brite ebenso wenig wie Abstandsregler, Spurhalte-Assistent (im Paket für 2250 Euro) oder Nachtsicht-Gerät (2200 Euro). Dafür glänzen beide optional mit einem Notbremsassistenten und aktiver Motorhaube. Vor allem die Ansammlung serienmäßiger Licht-Assistenten bringt dem im Detail besser verarbeiteten Deutschen viele Punkte. Die schmutzanfälligen Leder- und Kunststoffoberflächen im Innenraum des Briten sowie ungleichmäßige Spaltmaße trüben den Qualitätseindruck.

Karosserie Max. Punkte Mercedes SL 500 Jaguar F-Type V8 S Raumangebot vorn 100 75 70 Raumangebot hinten 100 0 0 Übersichtlichkeit 70 43 41 Bedienung/ Funktion 100 90 84 Kofferraumvolumen 100 25 5 Variabilität 100 0 0 Zuladung/ Anhängelast 80 15 10 Sicherheit 150 100 59 Qualität/ Verarbeitung 200 189 180 Kapitelbewertung 1000 537 449

Fahrkomfort

Der SL zeigt im Vergleich, was einen echten Daimler ausmacht: der Komfort. Er ist sehr leise, federt sehr souverän mit adaptiven Dämpfern (Serie) und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Selbst bei hohen Drehzahlen dröhnt der Motor nicht, sondern klingt einfach kraftvoll und gleichzeitig typisch nach einem V8. Dabei sitzt man auf bequemen Ledersesseln, die jeder Statur genug Platz bieten und auch über das zentrale Bediensystem zigfach einstellbar sind. Obwohl die 1950 Euro teuren Testwagen-Sitze im Jaguar "Performance" heißen, handelt es sich nicht um knallharte Schalen. Mit einstellbaren Seitenwangen passen auch sie sich beinahe jeder Körperform an. Praktisch für den alltäglichen Kleinkram sind die drei Fächer zwischen den Sitzen, und für den Winter stehen Frontscheiben- (430 Euro) sowie Lenkradheizung (400 Euro) in der Preisliste. Im Gegensatz zum Mercedes SL ist der stoffbedachte Jag aber deutlich lauter, und auch die Geräuschkulisse der vierflutigen Abgasanlage röhrt schon mit geschlossenen Auspuffklappen dominant. Der Federungskomfort des Briten passt hingegen prima. Zwar ist die Abstimmung der adaptiven Dämpfer per se straff, doch das Fahrwerk verarbeitet jede Unebenheit sensibel und federt Fugen sowie Kanten sauber an. Das harmoniert mit dem sportlichen F-Type-Charakter, doch würden wir uns einen echten Komfortmodus wünschen, der weniger Bewegung in die verwindungssteife Karosserie bringt. Denn besonders die Hinterachse gerät bei hohem Autobahntempo über Unebenheiten etwas aus der Ruhe und stört mit zu starkem Ausfedern. Dennoch fährt man auch im Jaguar entspannt lange Touren – solange das Verdeck geschlossen bleibt. Zwar halten sich die Luftverwirbelungen in Grenzen, ab Tempo 130 kann man sich aber schon nicht mehr entspannt unterhalten. Der Mercedes zeigt, dass das auch anders geht.

Fahrkomfort Max. Punkte Mercedes SL 500 Jaguar F-Type V8 S Sitzkomfort vorn 150 142 140 Sitzkomfort hinten 100 0 0 Ergonomie 150 135 137 Innengeräusche 50 39 23 Geräuscheindruck 100 80 68 Klimatisierung 50 41 39 Federung leer 200 145 140 Federung beladen 200 149 142 Kapitelbewertung 1000 731 689

Motor und Getriebe

Der Druck auf die Jaguar-Start-Taste bedeutet Krawall – egal ob im Dynamik-Modus oder nicht. Doch der Brite ist kein Innenstadtschreck für Hemdsärmelige, sondern bärenstark. Aus dem Stand auf 100 km/h sprintet der F-Type schneller als das Datenblatt verspricht, dabei schaltet die Achtstufen-Automatik von ZF schnell und weich. Überhaupt hat das Getriebe immer den richtigen Gang parat. Trotzdem verleiten die goldenen Schaltpaddel zum manuellen Stufenwechsel – allein schon wegen der permanent Fehlzündungen imitierenden Abgasanlage. Der Testverbrauch von 13,7 Liter Super Plus passt zwar nicht zur Werksangabe, aber kann man das einem 495 PS starken Kompressor-V8 übel nehmen? Dem seidenweich laufenden Achtzylinder im SL genügen 2,2 Liter weniger auf 100 Kilometern. Doch bei flotter Gangart ist auch der Biturbo im Daimler kein Kostverächter. Bei 250 km/h regelt die Elektronik des Mercedes ab, bis dahin drückt der aufgeladene V8 aber beeindruckend. Doch obwohl der Jaguar 50 km/h schneller rennt, verliert er das Antriebskapitel nach Punkten knapp.

Motor und Getriebe Max. Punkte Mercedes SL 500 Jaguar F-Type V8 S Beschleunigung 150 140 141 Elastizität 100 0 0 Höchstgeschwindigkeit 150 90 128 Getriebeabstufung 100 90 90 Kraftentfaltung 50 47 46 Laufkultur 100 94 90 Verbrauch 325 163 121 Reichweite 25 9 8 Kapitelbewertung 1000 633 624

Fahrdynamik

Sein Leistungsvorsprung, das abschaltbare DSC (ESP), die präzisere Lenkung und das sportlichere Fahrwerk machen den Jaguar in diesem Duell zum Kurvenkünstler – aber nur im Handling. Auf dem Slalomparcours ist ihm der Mercedes dicht auf den Fersen. Beim Bremsen hält der F-Type den SL ebenfalls nur so gerade auf Distanz (kalt/warm: 34,5 m/34,9 m), wobei das Daimler-Pedal bei hoher Belastung schnell unangenehm weich wird – die Bremswege hingegen bleiben konstant kurz (kalt/warm: 35,8 m/35,3 m). Dank DSC (ESP), Traktionskontrolle und aktiver Differenzialsperre fährt der Brite sicher und stabil. Schaltet man den elektronischen Helfer allerdings ab, wird der Jaguar F-Type zum Quer-Type und verwandelt Gummi zu weißen Rauchwolken. Das macht Spaß, kostet pro verbranntem Satz Hinterreifen aber gut 1200 Euro. Der Daimler geht die Sache zurückhaltender an. Er lässt zwar kleine Heck-Schwenks zu, greift aber sofort mit dem ESP ein, noch ehe das Auto ansatzweise im Drift fährt.

Fahrdynamik Max. Punkte Mercedes SL 500 Jaguar F-Type V8 S Handling 150 92 99 Slalom 100 57 58 Lenkung 100 80 82 Geradeauslauf 50 45 42 Bremsdosierung 30 13 22 Bremsweg kalt 150 92 105 Bremsweg warm 150 97 101 Traktion 100 58 50 Fahrsicherheit 150 125 120 Wendekreis 20 12 11 Kapitelbewertung 1000 671 690

Umwelt und Kosten

Rund 120.000 Euro Grundpreis – dafür bekommt man schon eine schmucke, kleine Wohnung am Stadtrand – oder einen Mercedes SL 500. Zwar kann man weitere zehntausende Euro in die Ausstattung stecken, doch bereits ab Werk ist im Mercedes einiges an Bord, was es für den Jaguar nur gegen Bares oder gar nicht gibt. Zum Beispiel ein Navigationssystem, die Bluetooth-Schnittstelle, Metalliclack, Licht- und Regensensor oder einen Druckverlust-Warner für die Reifen. So addieren sich zu den 99.900 Euro für den F-Type V8 S schnell ein paar Euro – wodurch er im Vergleichstest einige Punkte verliert. Auch mit den besseren Garantiebedingungen, den günstigeren Versicherungseinstufungen sowie den niedrigeren Kraftstoff- und Werkstattkosten sammelt der Mercedes SL viele Zähler, die ihm trotz des höheren Anschaffungspreises und des größeren Wertverlusts den Kosten-Kapitelsieg sichern.

Kosten/Umwelt Max. Punkte Mercedes SL 500 Jaguar F-Type V8 S Bewerteter Preis 675 33 51 Wertverlust 50 2 3 Ausstattung 25 22 20 Multimedia 50 33 22 Garantie/Gewährleistung 50 28 22 Werkstattkosten 20 11 8 Steuer 10 7 6 Versicherung 40 28 23 Kraftstoff 55 28 19 Emissionswerte 25 22 21 Kapitelbewertung 1000 214 195

Fazit

Er ist schnell, schön und laut: Der Jaguar F-Type V8 S ist ein kerniger Charakter mit Ecken und Kanten. Ein auffälliger Typ, der Kompromisse verlangt, die man aber sehr gern eingeht. Vergleichstest-Sieger wird jedoch der Mercedes SL 500. Mit seinem großen Kofferraum, grandiosem Geräuschkomfort, vielen Sicherheits-Features, geringem Verbrauch und sehr reichhaltiger Ausstattung bietet er objektiv gesehen mehr fürs Geld. Aber wie gesagt: nur objektiv!

Gesamtbewertung