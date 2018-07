Mit dem neuen Hyundai i40 cw (2011) möchten die Koreaner endlich in der Mittelklasse punkten! Ob das gelingen kann, klärt die erste Testfahrt!

Wenn der neue Hyundai i40 cw (2011) ein Debüt auf dem deutschen Markt feiert, dann ausschließlich als Kombi. Die Limousine folgt erst zum Jahreswechsel. Und das hat einen guten Grund: Denn das vom klassen-Primus VW Passat angeführte Segment wird von den praktischen Kombis beherrscht. Zudem bietet die Mittelklasse begehrte Ware für Firmenwagen-Disponenten. Und genau mit denen will Hyundai ins Geschäft kommen. Laut Produkt-Manager Franklin Guninier liegt das Verkaufsziel 2012 in ganz Europa bei 60.000 Einheiten (Hyundai-Gesamtabsatz 2010 in Europa: 358.284 Fahrzeuge). Und das Flottengeschäft soll mit gut 50 Prozent zu dem ehrgeizigen Plan beitragen. Dieses Ziel scheint durchaus realistisch. Beim Platzangebot vorn wie hinten orientiert sich der neue Hyundai i40 (2011) an den Großen seiner Zunft. Auch mit seinem Kofferraumvolumen (bis zu 1.719 Liter) kann er dem Passat Variant (1.731 Liter) Paroli bieten. Bereits zum Verkaufstart Ende Juni stehen vier Motoren zur Wahl. Die beiden Topmotorisierungen lassen sich zudem mit einem sechsstufigen Automatikgetriebe koppeln, serienmäßig ist in allen Varianten ein manuelles Sechsganggetriebe verbaut. Mehr zum Thema: Das kostet der Hyundai i40

Erste Testfahrt im neuen Hyundai i40 cw (2011)

Der für unsere Testfahrt zur Verfügung stehende 136-PS-Diesel mit manuellem Getriebe überzeugt schon im Vorserienstadium mit angenehmer Laufkultur und -ruhe. Zwar versammelt sich das volle Drehmoment erst ab 2000 Umdrehungen, aber bereits bei niedrigen Drehzahlen schiebt der 1,7-Liter-Diesel ausreichend kraftvoll an. Wie schon der Antriebsstrang, so bietet auch das Fahrwerk des neuen Hyundai i40 cw (2011) einen gelungenen Komfort. Ganz nach europäischem Geschmack zeigen die Federelemente ein feines Ansprechverhalten und auf gröberen Unebenheiten ausreichend Reserven, ohne schwammig zu wirken. Auch die neue Lenkung demonstriert, dass die spürbar hakeligen älteren Pendants früherer Hyundai-Modelle der Vergangenheit angehören. Bei der Ausstattung zieht Hyundai i10alle Register. Neben sicherheitsrelevanten Details wie einem Spurhalteassistenten, Bi-Xenon- und Kurvenlicht, Rückfahrkamera und aktivem Einparksystem steigern elektrisch einstellbare, klimatisierte Sitze, ein beheizbares Lenkrad, Touchscreen-Monitor und Klimaautomatik den Komfort. Auch wenn Hyundai aus den Preisen noch ein Geheimnis macht, dürfte der neue Hyundai i40 (2011) mit umfangreicher Serienausstattung gut 27.000 Euro kosten. Kein schlechtes Angebot für anspruchsvolle Dienstwagen- Einkäufer.

Neuheiten Hyundai i40 Kombi (2019): Erste Fotos Der neue i40 mit Kombiheck

Technische Daten des neuen i40 cw (2011)

TECHNIK HYUNDAI i40 1.6 GDI 2.0 GDI 1.7 CRDi Motor/Getriebe 4-Zylinder, 4-Ventiler,

Benzin-Direkteinspritzung 4-Zylinder, 4-Ventiler,

Benzin-Direkteinspritzung 4-Zylinder, 4-Ventiler,

Turbodiesel,

Partikelfilter Hubraum 1591 cm3 1999 cm3 1685 cm3 Leistung bei 99 kW / 135 PS

6300/min 130 kW / 177 PS

6500 /min 85 kW / 115 PS

4000 /min Max. Drehmoment bei 164 Nm

4850/min 213 Nm

4700/min 260 Nm

1250 – 2750 /min 0-100 km/h 11,6 s 9,7 s 12,9 s Höchstgeschwindigkeit 195 km/h 210 km/h 190 km/h EU-Verbrauch 5,9 l S / 100 km 6,7 l S / 100 km 4,3 l D / 100 km CO2-Ausstoß 138 g/km 156 g/km 113 g/km

Technische Daten Motor Zylinder 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel Hubraum 1685 Leistung

kW/PS

1/Min

100/136

4000 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 325

2000 - 2500 U/min Kraftübertragung Fahrwerk

Messwerte