So findet sich das Nummernschild nun in der Kofferraumklappe wieder, anstatt wie bisher in der Heckschürze.

Das Hyundai i20 Facelift feiert optisch aufgefrischt und technisch aufgestockt im Juni 2018 seinen Marktstart. Der Preis von 12.300 Euro bleibt höchstwahrscheinlich unangetastet.

Das Hyundai i20 Facelift rollt gut vier Jahre nach der Markteinführung im Juni 2018 zu den Händlern, der Preis von bislang 12.300 Euro dürfte weiterhin Bestand haben. Vorrangig ging es Hyundai um eine Auffrischung von Karosserie und Innenraum: So zeigt sich der Kleinwagen mit einer neu gestalteten Frontschürze mit dem markentypischen Kaskadengrill. Heckstoßstange, Rückleuchten und Heckklappe haben die Südkoreaner ebenfalls überarbeitet. So findet sich das Nummernschild nun in der Kofferraumklappe wieder, anstatt wie bisher in der Heckschürze. War das Interieur bislang nur in Schwarz und Grau-Blau erhältlich, erweitert Hyundai mit der Modellpflege das Farbspektrum um Rot und Blau. Das Kofferraumvolumen des Hyundai i20 Facelift (2018) beträgt unverändert 326 Liter, dafür gibt es Neuerungen beim Infotainment: Drei Audiosysteme stehen zur Wahl mit einem 3,8 Zoll, einem fünf Zoll und einem sieben Zoll großen Display. Letzteres beinhaltet das große Navigationssystem und erlaubt per Apple CarPlay und Android Auto die Verbindung mit dem Smartphone.

Neuheiten Hyundai i10 Facelift (2016): Preis & Marktstart (Update!) Hyundai i10 ab 9990 Euro

Preis des Hyundai i20 Facelift unverändert