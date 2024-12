Honda Civic Type R: 1:1 Lego-Modell

In Australien ist ein 1:1-Modell des Honda Civic Type R von Lego zu sehen. Der Nachbau in Originalgröße entstand in mehr als 1000 Arbeitsstunden und besteht aus über 320.000 Teilen!

Ein 1:1-Lego-Modell des Honda Civic Type R sorgt in Australien für Begeisterung. Gebaut wurde das Einzelstück, um die dortige Premiere der TV-Serie "Lego Masters" zu feiern und zu bewerben. In mehr als 1000 Arbeitsstunden setzte ein neunköpfiges Team den Kompaktsportler in Originalgröße aus über 320.000 Bausteinen zusammen. Das Gesamtgewicht – inklusive eines Stahl-Auflagerahmens – des Nachbaus: rund 1300 Kilogramm. Das ist fast genauso viel, wie der "echte" Honda Civic Type R auf die Waage bringt. Zwar ist das 1:1-Modell aus Legosteinen nicht voll funktionstüchtig wie etwa Legos Bugatti Chiron in Originalgröße, immerhin können aber die Lichter per iPad gesteuert werden.

Der Honda Civic Type R von Lego im Video:

1:1-Lego-Modell des Honda Civic Type R

Das 1:1-Modell des Honda Civic Type R lebt von vielen Details, die vor allem an Reifen und Bremsen sofort ins Auge fallen. Dabei wurden für den Nachbau lediglich Standard-Legobausteine und keine Sonderanfertigungen benutzt. Am schwierigsten war laut Team das Zusammensetzen der leicht zerbrechlichen Scheibenwischer. In den kommenden Monaten soll das 1:1-Lego-Modell des Honda Civic Type R in verschiedenen Städten in ganz Australien zu bewundern sein.