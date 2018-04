Ja, das war wohl nix. Auf einem Dynamometer (Prüfstand) haben zwei Werkstatt-Helden ihren auf rund 500 PS getunten Honda Civic so lange die Sporen gegeben, bis der Motor in einer riesigen Rauchwolke den Geist aufgab. Entweder gab es auf diesem Dyno keine Frischluftzufuhr für den extrem belasteten Motor, oder die beiden Tester hatten schlichtweg vergessen, den entsprechenden Ventilator vor Ort einzuschalten. Das Auto dürfte in beiden Fällen fürs Erste lahmgelegt sein.

