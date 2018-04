Ein Hochzeitskorso eskalierte auf der A226 bei Lübeck am Nachmittag des 24.03.2018. Die Hochzeitsgesellschaft fuhr im Konvoy auf die Autobahn und blockierte anschließend mit einem Fahrzeug der Daimler-Gruppe die Fahrbahn. Mehrere Fahrer feuerten anschließend Schüsse in die Luft ab, um die Hochzeit zu zelebrieren. Die Polizei rückte im Großaufgebot an, um die Täter zu stoppen. Die Details im Video!

