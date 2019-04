Was ist denn in Amsterdam los? Private Videoaufnahmen von Facebook zeigen, wie erst ein Motorboot durch eine Gracht jagt, und dann auf der anliegenden Straße ein Porsche Cayenne um die Häuserecke driftet. Mit ungünstigem Ausgang: Er crasht einen am Straßenrand geparkten Smart. Dummerweise steht der Smart direkt an der Gracht – und plumpst prompt ins Wasser. Wer sich aber nun über die Unsitten so mancher Autofahrer aufregen möchte, sei beruhigt: Die Videos zeigen Dreharbeiten am Set des neuen Hitman-Films mit Samuel L. Jackson, Ryan Reynold und Salma Hayek. Mehr zum Thema: Verfolgungsjagd mit Eis-kalten Polizisten

Hitman (Kinofilm): Porsche schubst Smart ins Wasser (Video):