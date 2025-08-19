Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Von außen sieht der Hartge F1 wie ein harmloser Mercedes 300 E (W124) aus, doch in ihm schlummert der getunte Sechszylinder aus dem BMW M1.

Für gewöhnlich beschränken sich Tuner auf die Verfeinerung von Modellen in Form von Verspoilerungen, aufgewerteter Innenräume und ein Extra-PS dank angepasster Motorsteuerung. Der Hartge F1 auf Basis eines Mercedes 300 E (W124) befindet sich auf einem völlig anderen Level. Der 2019 eingestellte Betrieb hat sich beinahe 50 Jahre lang vor allem als BMW-Veredler einen Namen gemacht. Doch auch Kreationen wie der 262 PS (193 kW) starke Renault Safrane Biturbo gehen auf das Konto der saarländischen Tuningschmiede.

Das wohl wildeste Gefährt entstand 1988, als Hartge eine Mercedes 300 E Limousine in die Hände fiel: Man schmiss den 180 PS (132 kW) starken Sechsender samt Getriebe raus und presste das wohl legendärste Stück Technik aus dem Hause BMW vor die Spritzwand – den M88. Der Reihensechser kommt in freier Wildbahn nur in Hochkarätern á la BMW M1, M5 (E28) oder 635 CSi vor und leistet bereits im Serientrimm mindestens 260 PS (191 kW).

Mercedes W124 mit M-Motor: Hartge F1 bis zu 300 km/h schnell

Und ganz unverändert ließ Hartge den M88 auf dem Weg in den Mercedes-Motorraum natürlich nicht: Leicht aufgebohrt, wuchs die Leistungsausbeute auf 330 PS (243 kW) und 350 Nm Drehmoment. Die Kraftübertragung an die Hinterachse übernahm ein Fünfgang-Getriebe aus dem BMW M 635 CSI. Damit wurde aus dem Mercedes 300 E (W124) eine bis zu 300 km/h schnelle Rakete, die in gut sechs Sekunden in die metrische Dreistelligkeit vordringen konnte.

Dem beeindruckenden Topspeed kam sicherlich auch entgegen, dass der Tuner beim Hartge F1 auf ausladende Verspoilerungen verzichtete, welche die Stundenkilometer beträchtlich gedrückt hätten. Auf den ersten Blick wirkt die schwarze Limousine mit ihren Sportfelgen und abgedunkelten Riffelleuchten eher wie ein spärlich aufgemotzter Daily Driver, der in dieser Form auch in jedem Vorstadt-Wohngebiet am Bordstein parken könnte. Nicht einmal das Sportfahrwerk von Bilstein lässt sich durch eine Tieferlegung erkennen.

Umbau für 200.000 D-Mark

Der Innenraum des Hartge F1. Foto: RM Sotheby's

Im Innenraum des Hartge F1 hat sich der Veredler dann doch etwas mehr ausgetobt. Zu den Zeugen des Umbaus gehört ein Hartge-Sportlenkrad sowie -Schaltknauf, Dekorleisten mit Hartge-Schriftzug, Schalensitze im kultigen Nadelstreifen-Design und ein Tacho, der mit 300 km/h nicht zu viel verspricht. Allerdings fallen auf den Fotos auch klaffende Löcher auf, wo sich normalerweise Radio und Ablagefach befinden. Auktionator RM Sotheby's, der den einzigartigen Mercedes 300 E (W124) mit 131.000 km auf der Uhr 2020 auf der Techno Classica in Essen anbot, spricht vielleicht nicht nur deshalb von einem "fantastischen Restaurierungsobjekt". Dennoch fiel der Hammer bei beeindruckenden 72.600 Euro. Ein mit Hinsicht auf den Neupreis von 200.000 D-Mark vielleicht doch nicht ganz überraschender Erlös.