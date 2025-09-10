Hama bietet viele Handyhalter an, darunter auch Modelle mit Ladefunktion. Wir haben vier Hama-Halter ausgiebig getestet und erklären, welcher Handyhalter sich für welchen Zweck am besten eignet.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Handy wird durch sein Eigengewicht im Universal Holder eingeklemmt. Das geht konstruktionsbedingt allerdings nur im Hochformat.

Wenn das Smartphone senkrecht in den Hama FC 10C Flex geklemmt ist, fehlt ein Standfuß, der dem Ensemble mehr Stabilität verleihen würde. Wenn das Handy verrutscht, lädt es nicht mehr.

Auch der Hama FC 10C Flex krallt sich an Lüftungsgitter. Das geht schnell und einfach, wenn man von dem etwas starren Kabel absieht.

Mit einem Handgriff lässt sich das Smartphone am Hama MagCharge Car FC15 drehen. Das funktioniert selbst dann, wenn das Händy in einer dünnen Hülle steckt. Einfacher geht es nicht.

Der Hama MagCharge Car FC15 hält das Handy magnetisch so fest, dass es auch auf schlimmen Rüttelpisten nicht herunterfällt. Noch dazu lädt er es induktiv.

Der Saugnapf des Hama Wireless Car Chargers haftet sehr fest an glatten Oberflächen. Alternativ kann der Testsieger aber auch an einem Lüftungsgitter montiert werden.

Der Hama Wireless Car Charger klemmt das Smartphone automatisch bei Annäherung ein und lädt es kabellos. Damit entfällt das nervige An- und Abstöpseln des Handys.

Hama-Handyhalter im Überblick

Hama, ein bekannter und bewährter Zulieferer für Elektronikzubehör, hat mehrere, sehr verschiedene Handyhalter im Programm. Getestet haben wir vier Hama-Halter. Drei davon punkten dabei mit integrierter Ladefunktion, wobei der Hama Wireless Car Charger wahlweise per Saugnapf oder aber am Lüftungsgitter montiert werden kann. Der Hama MagCharge Car FC15 wie auch der Hama FC 10C Flex klammern sich hingegen allein an Lüftungsgittern, so wie der Hama Universal Holder, der zudem auf die Ladefunktion verzichtet. Wer mit welchem Halter am besten fährt, klären wir jetzt!



Die besten Handyhalter im Test (Video):

Testsieger: Hama Wireless Car Charger

Wer sich im Test von Handyhaltern mit Ladefunktion die Note "Sehr gut" verdient, darf sich nicht viele Ausrutscher erlauben. Beim Flaggschiff der Hama-Halter ist dies der Fall. Selbst wenn die Zündung aus ist, klemmt der Wireless Car Charger das Smartphone elektrisch (und dank eines Näherungssensors automatisch) ein oder gibt es auf Tastendruck wieder frei. Das Laden klappt kontakt- und problemlos. Das Ladeteil mit lederähnlicher Oberfläche verleiht dem Hama-Halter zudem ein wertiges Erscheinungsbild. Sogar den Adapter für den Zigarettenanzünder bringt der Wireless Car Charger schon mit.

Verbesserungspotenzial betrifft besonders dicke Handys in Hüllen, für die die seitlichen Klemmen nicht groß genug sind. Außerdem muss der Stützfuß manuell eingestellt werden, über einen etwas knappen Verstellbereich. Damit können Smartphones mit seitlich tief liegenden Tasten Probleme bekommen. Dennoch: Der Hama Wireless Car Charger mag etwas teurer sein als die anderen Halter aus dem Hama-Sortiment, dafür bietet er viel Flexibilität und Nutzwert und macht das lästige Anstöpseln des Ladekabels überflüssig.



Affiliate Link Testsieger Hama FC10 Motion 30.00 € 48.00 € -38% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Sehr gut (95/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 95 / 5 Vorteile Überall zu befestigen

Wertige Anmutung

Einfache Einhand-Bedienung Nachteile Weniger geeignet für Handys mit tiefliegenden Tasten

Sehr empfehlenswert: Hama MagCharge Car FC15

Der Hama MagCharge Car FC15 hält das Smartphone per Magnet und lädt es induktiv. Hama zufolge funktioniert das ausschließlich mit MagSafe-kompatiblen Geräten von Apple, also ab dem iPhone 12. Mit einer entsprechenden Handyhülle können aber auch ältere iPhones und zahlreiche Android-Smartphones von magnetischem Halt und der induktiven Ladefunktion profitieren. Installiert wird der FC15 sehr einfach über eine überaus stabile Klammer am Lüftungsgitter. Dessen Lamellenabstand sollte allerdings reichlich bemessen sein, denn die Klemme ist großzügig dimensioniert.

Einmal installiert, hält der Hama MagCharge Car FC15 bombenfest und überzeugt mit optimaler Handhabung. Einfach das Smartphone andocken, gegebenenfalls vertikal oder horizontal ausrichten, das wars. Einfacher geht es nicht. Auch ein Ladeadapter mit einem USB C-Ausgang liegt schon in der Packung. Bei unseren Testfahrten widerstand der Handyhalter sogar berüchtigten Rüttelpisten wie der "Bautobahn" A3, ohne das Smartphone fallen zu lassen und lud es dabei prompt und sicher auf. Bei längerer Fahrt und fast voller Batterie wurde das Handy dabei allerdings sehr warm. Wer sein Phone nicht auch als Bügeleisen benutzen will, sollte daher in ähnlich gelagerten Fällen den Stecker ziehen.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Hama MagCharge Car FC15 35.59 € 47.99 € -26% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (85/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 85 / 5 Vorteile Einfache Einhand-Bedienung Nachteile Handy kann beim Laden sehr warm werden

Sehr empfehlenswert: Hama FC 10C Flex

Für kleines Geld bringt der Hama Wireless Car Charger FC-10C Flex bereits einen Ladeadapter mit einem USB A-Ausgang, ein Kabel und eine Klemme für das Lüftungsgitter mit. Auch hält er das Handy nicht magnetisch fest, sondern zwängt es zwischen zwei Klemmen ein. Dazu muss der Klemmenabstand einmalig eingestellt werden – ein etwas kompliziertes Unterfangen, da der dazu bestimmte Hebel gleichzeitig gedrückt und verschoben werden will. Nach dem Justieren muss man das Handy nur noch in den Halter drücken. Das funktioniert.

Der Halt ist allerdings etwas labil, denn der Hama-Holder verzichtet auf einen Standfuß, der das Konstrukt stabilisieren könnte. Im Test ist uns keines der Testhandys auf die Füße gefallen. In senkrechter Position mussten die Geräte aber häufig nachjustiert werden, damit sie auch laden konnten. In waagerechter Ausrichtung fühlte sich das Smartphone im Hama-Halter deutlich wohler. Schade: Ohne Smartphone verursachte der Hama FC 10C Flex auf schlechten Straßen störende Geräusche. Auch das Ladekabel zeigte sich dick und störrisch, was die Montage erschwert.

Affiliate Link Sehr empfehlenswert Hama FC10 Flex 19.95 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (78/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 78 / 5 Vorteile Hält Smartphone gut in waagerechter Position Nachteile Schwacher Halt in senkrechter Position

Nicht geräuschfrei auf schlechten Strecken

Sehr empfehlenswert: Hama Universal Holder

Der Hama Universal Holder macht sich die Schwerkraft zunutze, um das Smartphone einzuklemmen. Wenn man das Handy in den Halter gleiten lässt, nimmt es eine ausgeklügelte Kinematik in die Zange und hält es zuverlässig fest. Das klappte im Handyhalter-Vergleichstest insbesondere mit dicken Smartphones. Flache Modelle saßen hingegen nicht immer ganz spielfrei. Auch ein Quereinbau des Handys ist konstruktionsbedingt nicht möglich und auf eine kontaktlose Ladefunktion muss man verzichten.

Dafür funktioniert die Bedienung sehr einfach und mit nur einer Hand – ein wichtiges Testkriterium. Auch die Befestigung des Halters geht mühelos vonstatten. Allerdings krallt sich der Hama Universal Holder allein an Lüftungsgitter und verstellt sich nur in der Neigung, nicht in der Tiefe. Die Luftausströmer sollten daher nahe im Sichtfeld der Fahrer:in platziert sein. Wer auf eine Ladefunktion und eine Saugnapfhalterung verzichten kann, ist mit dem Hama Universal Holder dennoch gut beraten.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Hama Universal Holder 19.95 € 22.99 € -13% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (67/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 67 / 5 Vorteile Leicht installierbar und sehr diskret

Einfache Einhand-Bedienung Nachteile Handy nur senkrecht

Klemmt nicht spielfrei

Keine Ladefunktion

Das sollte man zu Hama-Handyhaltern wissen

Ein guter Handyhalter muss sowohl zum Auto als auch zum Handy passen. Zunächst gilt es zu klären, wo man den Halter befestigen möchte. Der Hama Wireless Car Charger erleichtert diese Entscheidung, da er sich am Lüftungsgitter, aber auch per Saugnapf fixieren lässt. Beide Hama-Handyhalter eignen sich für Smartphones in den gängigen Größen. Die Geräte dürfen auch in Etuis stecken, sofern diese nicht zu dick auftragen. Die Ladefunktion des Wireless Car Chargers bleibt dann allerdings nicht in allen Fällen erhalten. Problematisch können auch Handys mit seitlichen Tasten werden: Falls die Tasten zu tief liegen, kann es beim Einklemmen im Wireless Car Charger zu Fehlbedienungen kommen. Beim Hama Universal Holder sind eher hoch liegende Tasten kritisch.

Was ist MagSafe?

MagSafe ist eine Technologie, die von Apple eingeführt wurde und ursprünglich für das MacBook-Laden entwickelt wurde. Seit der Einführung des iPhone 12 hat Apple MagSafe auch in seine iPhone-Serie integriert. MagSafe bei iPhones nutzt eingebaute Magnete im Gerät, um kompatible Zubehörteile wie Ladegeräte, Hüllen und andere Aufsätze präzise und sicher anzudocken. Dies ermöglicht schnelles und effizientes, drahtloses Laden der Batterie. MagSafe-kompatible Smartphones sind im Wesentlichen die iPhones der Baureihen 12, 13, 14, 15 und 16 (sowie alle ihre Varianten wie Mini, Pro und Pro Max), die mit dieser Technologie ausgestattet sind.

Was Android-Smartphones betrifft, unterstützen derzeit nur das Pixel 10 und das Samsung Galaxy S25 standardmäßig MagSafe (Stand: September 2025). Allerdings gibt es Drittanbieter, die MagSafe-kompatible Hüllen oder Adapter für Android-Telefone anbieten. Diese Zubehörteile ermöglichen es, die Magnete an ein Android-Telefon anzubringen und es mit MagSafe-Ladegeräten und -Zubehör zu nutzen.