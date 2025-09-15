close
Günstige Rangierwagenheber im Test: Das ist der beste!

Guntram Fiala Produkttest-Redakteur

Wer seine Reifen selbst wechseln oder den Unterboden inspizieren will, benötigt einen Wagenheber. Wir haben sechs günstige Rangierwagenheber getestet. Das sind die besten!

Tester mit sechs Rangierwagenhebern, Auto und Reifenstapel, fotografiert von der Seite.
Günstige Rangierwagenheber im Test

Mit einem guten Rangierwagenheber geht der Reifenwechsel leicht(er) von der Hand. Unser Test zeigt: Qualität muss nicht teuer sein.

Foto: Wim Woeber
Goodyear Rangierwagenheber beim Anheben eines Autos, fotografiert von der Seite.
Goodyear 10640 Rangierwagenheber bis 3000 kg Traglast im Test

Der Testsieger von Goodyear wirkt ungemein solide und stemmt bis zu drei Tonnen Traglast.

Foto: Wim Woeber
Goodyear Rangierwagenheber beim Anheben von zwei Rädern eines Autos, fotografiert von der Seite.
Goodyear 10640 Rangierwagenheber bis 3000 kg Traglast im Test

Dank der großen Hubhöhe kann er sogar zwei Räder zugleich anheben.

Foto: Wim Woeber
Goodyear Rangierwagenheber mit schraubbarem Auflageteller, fotografiert von der Seite.
Goodyear 10640 Rangierwagenheber bis 3000 kg Traglast im Test

Dank des schraubbaren Aufnahmetellers liftet er das Auto auf Wunsch noch 40 mm höher als die ohnehin rekordverdächtigen 495 mm Maximalhöhe. Kehrseite der Medaille: Er passt wegen seiner Bauhöhe nicht unter Autos mit weniger als 200 mm Bodenfreiheit.

Foto: Wim Woeber
Stix Rangierwagenheber beim Anheben eines Autos, fotografiert von der Seite.
Stix LS-01 Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast im Test

Der Preis-Leistungs-Sieger kommt von Stix. Der Hydraulikheber liftet nicht so leicht und hoch wie der Kontrahent von Goodyear, dafür kommt er auch mit nahe am Asphalt kauernden Sportwagen klar.

Foto: Wim Woeber
Stix LS-01 Rangierwagenheber auf einem Parkplatz, fotografiert von oben.
Stix LS-01 Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast im Test

Die Ausstattung des Stix LS-01 ist sehr zweckmäßig: Neben einem abnehmbaren Auflageteller bringt der Stix auch zwei Aufnahmeschützer aus Gummi in verschiedenen Größen mit.

Foto: Wim Woeber
Lehmann Rangierwagenheber beim Anheben eines Autos, fotografiert von der Seite.
Lehmann Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast im Test

Der Rangierwagenheber von Lehmann ist nahezu baugleich mit dem Stix. Die Testergebnisse sind logischerweise identisch.

Foto: Wim Woeber
Lehmann Rangierwagenheber auf einem Parkplatz, fotografiert von oben.
Lehmann Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast im Test

Auch Lehmann gibt seinem Rangierwagenheber sinnvolle Extras mit.

Foto: Wim Woeber
Lidl Ultimate Speed Rangierwagenheber beim Anheben eines Autos, fotografiert von der Seite.
Lidl Ultimate Speed Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast im Test

Der Ultimate Speed von Lidl hat eine zweigeteilte Hubstange, die sich zum Lagern seitlich am Heber befestigen lässt.

Foto: Wim Woeber
Lidl Ultimate Speed Rangierwagenheber, ein Detailbild zeigt den zweiten Aufnahmeteller.
Lidl Ultimate Speed Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast im Test

Der zweite Aufnahmeteller des Ultimate Speed hat nur wenig Zusatznutzen, da er nur zehn Millimeter höher ist. Ein Auflageschutz aus Gummi wäre sinnvoller, fehlt aber im Lieferumfang.

Foto: Wim Woeber
Arebos Rangierwagenheber beim Anheben eines Autos, fotografiert von der Seite.
Arebos Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast im Test

Der Rangierwagenheber von Arebos bringt gute Anlagen mit, wie etwa einen sehr großen Hebebereich.

Foto: Wim Woeber
Arebos Rangierwagenheber auf einem Parkplatz, fotografiert von oben.
Arebos Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast im Test

Das Testergebnis wird allerdings durch eine Undichtigkeit getrübt, der Heber hinterließ eine Ölpfütze auf dem Redaktionsparkplatz. Das darf nicht vorkommen.

Foto: Wim Woeber
Cartrend Rangierwagenheber beim Anheben eines Autos, fotografiert von der Seite.
Cartrend 7740014 Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast im Test

Der Rangierwagenheber von Cartrend ist konkurrenzlos leicht. Das geht allerdings auf Kosten von Ausstattung und Stabilität.

Foto: Wim Woeber
Cartrend Rangierwagenheber auf einem Parkplatz, fotografiert von oben.
Cartrend 7740014 Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast im Test

Weder ein Gummischutz noch ein abnehmbarer Auflageteller zählen beim Cartrend zum Lieferumfang.

Foto: Wim Woeber
Sechs Rangierwagenheber im Test vor einem Hyundai Kona und einem Reifenstapel, fotografiert von oben.
Günstige Rangierwagenheber im Test

Im Aufbau ähneln sich die getesteten Hydraulikheber. Die Unterschiede im Detail sind allerdings gewaltig.

Foto: Wim Woeber
Testerhände mit teleskopischem Radmutternschlüssel beim Lösen einer Radmutter, fotografiert von der Seite.
Günstige Rangierwagenheber im Test

Vor dem Aufbocken sollte man die Radmuttern leicht lockern. Falls kein Radkreuz an Bord ist, geht das am besten mit einem teleskopischen Radmutternschlüssel und dem passenden Steckschlüssel.

Foto: Wim Woeber
Testerhände mit Drehmomentschlüssel beim Anziehen einer Radmutter, fotografiert von der Seite.
Günstige Rangierwagenheber im Test

Nach dem Herablassen müssen die Radmuttern mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment angezogen werden. Dazu eignet sich ein Drehmomentschlüssel im Halbzoll-Format.

Foto: Wim Woeber
Inhalt
  1. Günstige Rangierwagenheber im Überblick
  2. Testsieger: Goodyear 10640 Rangierwagenheber bis 3000 kg Traglast
  3. Preis-Leistungs-Sieger: Stix LS-01 Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast
  4. Sehr empfehlenswert: Lehmann Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast
  5. So haben wir getestet
  6. FAQ zu Rangierwagenhebern
  7. Zehn Tipps zum Umgang mit Rangierwagenhebern
  8. Fazit

Wer keine Hebebühne besitzt und sein Auto trotzdem leicht und sicher aufbocken möchte, benötigt einen Rangierwagenheber. Mit ihrer langen Hubstange erleichtern diese Heber die Arbeit und sorgen für sicheren Stand, und das schon zu erschwinglichen Preisen. Unser Test zeigt jedoch: Die Unterschiede in puncto Qualität und Handhabung sind groß. Es lohnt sich, vor dem Kauf genau hinzugucken, um den besten Rangierwagenheber zum günstigen Preis zu ergattern.

 

Günstige Rangierwagenheber im Überblick

Testsieger
1
Amazon
Goodyear 10640 Rangierwagenheber bis 3000 kg Traglast
89.99 €
124.00 €
-27%
Zum Produkt
Preis-Leistungs-Sieger
2
Amazon
Stix LS-01 Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast
49.90 €
59.80 €
-17%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
3
Amazon
Lehmann Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast
54.99 €
69.99 €
-21%
Zum Produkt
4
Ultimate Speed Hydraulik-Rangierwagenheber
Lidl.de
Lidl Ultimate Speed Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast
32.99 €
Zum Produkt
5
Amazon
Arebos Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast
59.90 €
Zum Produkt
6
Amazon
Cartrend 7740014 Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast
34.99 €
43.09 €
-19%
Zum Produkt
Unsere Bewertung
Unsere Bewertung: Gut (75/100)
Unsere Bewertung
75 / 5
Unsere Bewertung: Befriedigend (65/100)
Unsere Bewertung
65 / 5
Unsere Bewertung: Befriedigend (64/100)
Unsere Bewertung
64 / 5
Unsere Bewertung: Ausreichend (50/100)
Unsere Bewertung
50 / 5
Unsere Bewertung: Mangelhaft (49/100)
Unsere Bewertung
49 / 5
Unsere Bewertung: Mangelhaft (44/100)
Unsere Bewertung
44 / 5
Vor- und Nachteile

  • Solidität

  • Sehr hohe Traglast

  • Sehr große Hubhöhe

  • Hohes Gewicht

  • Nicht für Autos mit weniger als 200 mm Bodenfreiheit geeignet

  • Sinnvolle Ausstattung

  • Gute Handhabung

  • Auch für Modelle mit geringer Bodenfreiheit geeignet

  • Teils lieblose Verarbeitung

  • Nur durchschnittlicher Hubbereich

  • Sinnvolle Ausstattung

  • Gute Handhabung

  • Auch für Modelle mit geringer Bodenfreiheit geeignet

  • Teils lieblose Verarbeitung

  • Nur durchschnittlicher Hubbereich

  • Gute Handhabung

  • Magnetische Radmutternhalterung

  • Begrenzter Hubbereich

  • Ohne Auflageschutz ausgeliefert

  • Sehr großer Hubbereich

  • Prinzipiell gute Verarbeitung

  • Undichtigkeit am Testgerät

  • Geringes Gewicht

  • Magere Ausstattung

  • Begrenzter Hubbereich

  • Ablassventil schwer dosierbar

 

Testsieger: Goodyear 10640 Rangierwagenheber bis 3000 kg Traglast

Der Testsieger von Goodyear boxt mit 19,2 kg Masse in seiner eigenen Kategorie und relegiert die Kontrahenten zu Federgewichten. Dabei wirkt er zwar nicht sehr wertig verarbeitet, aber äußerst solide. Sein Format bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Da der Hebearm sehr lang ausfällt, erreicht er eine maximale Hubhöhe von 495 mm, ein Spitzenwert im Testfeld. Dass der Aufnahmeteller sich auf ein 40 mm langes Gewinde stützt, schafft eine zusätzliche Reserve. Damit eignet er sich vorzüglich für SUV und Geländewagen, für die er auch ausdrücklich beworben wird.

Foto: Wim Woeber

Die Kehrseite der Medaille: Für Autos mit weniger als 200 mm Bodenfreiheit ist er nicht geeignet. Selbst unter unser Test-SUV, einen elektrischen Hyundai Kona, passte er nur, weil wir den (nicht mitgelieferten) Auflageschutz zunächst unter die Karosseriefalz am Schweller geschoben haben, bevor wir den Goodyear-Heber ansetzen konnten. Das Aufbocken geht danach aber so schnell und leicht vonstatten, dass man sogar zwei Räder zugleich anheben und wechseln kann. Mit seiner maximalen Traglast von 3000 kg steckt der Rangierwagenheber von Goodyear dies locker weg.

Unsere Bewertung: Gut (75/100)
Unsere Bewertung
75 / 5
Vorteile

  • Solidität

  • Sehr hohe Traglast

  • Sehr große Hubhöhe

Nachteile

  • Hohes Gewicht

  • Nicht für Autos mit weniger als 200 mm Bodenfreiheit geeignet

 

Preis-Leistungs-Sieger: Stix LS-01 Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast

Der Stix LS-01 punktet im Test stetig in allen Disziplinen und gefällt mit seinem niedrigen Preis, der ihn zum Preis-Leistungs-Sieger befördert. Zwei gummierte Auflageschützer unterschiedlicher Dicke gehören bereits zum Lieferumfang. Der rote Aufnahmeteller lässt sich einfach abnehmen. Ohne ihn lässt sich der Stix LS-01 auch unter sehr tiefliegende Automodelle schieben und hebt anschließend eine Last von bis zu 2500 kg um bis zu 250 mm an. Auch das Herablassen gelingt dank eines gut dosierbaren Ventils problemlos. Die einfache Verarbeitung mit ungepflegten Schweißnähten führt zu Abzügen in der Bewertung der Verarbeitung, hat auf die Funktion aber keinen Einfluss.

Unsere Bewertung: Befriedigend (65/100)
Unsere Bewertung
65 / 5
Vorteile

  • Sinnvolle Ausstattung

  • Gute Handhabung

  • Auch für Modelle mit geringer Bodenfreiheit geeignet

Nachteile

  • Teils lieblose Verarbeitung

  • Nur durchschnittlicher Hubbereich

 

Sehr empfehlenswert: Lehmann Rangierwagenheber bis 2500 kg Traglast

Der Rangierwagenheber von Lehmann ist beinahe baugleich mit dem Stix LS-01. Von der rot-schwarzen Lackierung und einer Bedienungsanleitung voller Übersetzungsfehler abgesehen gibt es denn auch wenige Unterschiede bei den Testergebnissen. Die Ausstattung ist mit zwei gummierten Auflageschützern und einem abnehmbaren Auflageteller identisch. In puncto Stabilität und Funktionalität herrscht ebenfalls Gleichstand. Da Lehmann den Wagenheber aber ein bisschen teurer verkauft, bekommt er statt des Prädikats Preis-Leistungs-Sieger "nur" das Siegel Sehr empfehlenswert.

Unsere Bewertung: Befriedigend (64/100)
Unsere Bewertung
64 / 5
Vorteile

  • Sinnvolle Ausstattung

  • Gute Handhabung

  • Auch für Modelle mit geringer Bodenfreiheit geeignet

Nachteile

  • Teils lieblose Verarbeitung

  • Nur durchschnittlicher Hubbereich

Ergebnis des Vergleichs der Rangierwagenheber (Top 3)

Modell (Punkte max.)Goodyear 10640 RangierwagenheberStix LS-01 RangierwagenheberLehmann Rangierwagenheber
Funktionalität (50)292323
Qualität (20)181514
Sicherheit (20)191818
Nachhaltigkeit (10)999
Gesamtpunkte (100)756564
BewertungGutBefriedigendBefriedigend
PrädikatTestsiegerPreis-Leistungs-SiegerSehr empfehlenswert

Lidl Ultimate Speed Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast

Der Lidl Ultimate Speed gefällt zunächst mit seinem sehr attraktiven Preis und mit umfangreicher Ausstattung. Er ist der einzige Rangierwagenheber im Test, an dem man die (zweiteilige) Pumpstange bei der Lagerung befestigen kann. Auch die kleine Vertiefung an der Oberseite des Ultimate Speed, die Radmuttern magnetisch festhält, erleichtert die Handhabung. Statt eines gummierten Auflageschutzes bringt er allerdings einen weitgehend nutzlosen zweiten Aufnahmeteller mit, der die maximale Hubhöhe um nur zehn Millimeter erhöht. Das beschränkt seinen Einsatzbereich, der mit 205 mm Hubbereich ohnehin schmal ausfällt. Unter Last dürfte der Rangierwagenheber aus dem Lidl-Sortiment auch ein bisschen leichter rollen. Im Test drehte zudem der gummierte Handgriff beim Schließen des Ventils durch.

Unsere Bewertung: Ausreichend (50/100)
Unsere Bewertung
50 / 5
Vorteile

  • Gute Handhabung

  • Magnetische Radmutternhalterung

Nachteile

  • Begrenzter Hubbereich

  • Ohne Auflageschutz ausgeliefert

Arebos Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast

Der Rangierwagenheber von Arebos hinterlässt im Test einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits bringt der Heber gute Anlagen mit, wie etwa den größten Hubbereich von 305 mm. Er passt auch unter sehr tief liegende Autos und gefällt mit einer guten Materialqualität. Ölspuren im Verpackungskarton deuteten allerdings auf eine Undichtigkeit hin, die sich beim Testen am Auto bestätigte. Auf dem Redaktionsparkplatz hinterließ der Arebos einen handflächengroßen Ölfleck. Das darf nicht vorkommen und setzt Abzüge bei der Nachhaltigkeitswertung, die sein Testergebnis auf "Mangelhaft" drücken.

Unsere Bewertung: Mangelhaft (49/100)
Unsere Bewertung
49 / 5
Vorteile

  • Sehr großer Hubbereich

  • Prinzipiell gute Verarbeitung

Nachteile

  • Undichtigkeit am Testgerät

Cartrend 7740014 Rangierwagenheber bis 2000 kg Traglast

Das Schlusslicht im Testfeld ist nicht nur besonders preisgünstig, sondern auch vergleichsweise leicht. Nur 8,9 kg bringt der Cartrend 7740014 auf die Waage, über zehn Kilogramm weniger als der Testsieger von Goodyear. Das mag zwar die Handhabung erleichtern, geht aber auf Kosten der Ausstattung, des Hubbereichs und der Stabilität. Einen gummierten Auflageschutz muss man beispielsweise separat dazukaufen. Für Autos mit großer Bodenfreiheit und langen Federwegen ist der Cartrend-Heber auch nur eingeschränkt verwendbar, denn der maximale Hubbereich von 210 mm ist knapp bemessen. Auch das Herablassen geht ruckartiger vonstatten als bei der Konkurrenz.

Unsere Bewertung: Mangelhaft (44/100)
Unsere Bewertung
44 / 5
Vorteile

  • Geringes Gewicht

Nachteile

  • Magere Ausstattung

  • Begrenzter Hubbereich

  • Ablassventil schwer dosierbar

Ergebnis des Vergleichs der Rangierwagenheber (Plätze 4-6)

Modell (Punkte max.)Lidl Ultimate Speed RangierwagenheberArebos RangierwagenheberCartrend 7740014 Rangierwagenheber
Funktionalität (50)12236
Qualität (20)141114
Sicherheit (20)151515
Nachhaltigkeit (10)909
Gesamtpunkte (100)504944
BewertungAusreichendMangelhaftMangelhaft
 

So haben wir getestet

Die sechs Rangierwagenheber wurden bei uns gründlich auf Materialqualität und Verarbeitung untersucht, gewogen und vermessen. Bepunktet wurden nützliche Ausstattungsdetails wie etwa Auflageschützer aus Gummi oder abnehmbare Aufnahmeteller. Als Testfahrzeug diente ein Hyundai Kona Elektro, der 1773 kg Leergewicht auf die Waage bringt. Dabei wurde neben der Leichtgängigkeit des Pumphebels auch die Stabilität des Wagenhebers, das Rollverhalten der Räder, die minimale und maximale Hubhöhe sowie die Dosierbarkeit des Druckventils beim Herablassen bewertet. Auch die Qualität der Bedienungsanleitung floss in die Bewertung ein, der Preis des Wagenhebers hingegen nicht.

Foto: Wim Woeber
 

FAQ zu Rangierwagenhebern

Welcher Rangierwagenheber ist der beste?

Aus unserem Vergleichstest 2025 ging der Rangierwagenheber 10640 von Goodyear als klarer Sieger hervor. Wer allerdings ein Auto mit weniger als 200 mm Bodenfreiheit besitzt, sollte sich für den Preis-Leistungs-Sieger von Stix entscheiden. Der passt auch unter nahe an der Straße kauernde Sportwagen.

Wie viel kostet ein Rangierwagenheber?

Brauchbare Rangierwagenheber wie den Stix LS-01 gibt es schon ab 50 Euro (Stand: September 2025). Wenn ambitionierte Hobbyschrauber:innen oder Profis aber Wert auf eine feine Verarbeitung, gute Ausstattung und hohe Traglast legen, sind dreistellige Summen fällig.

Welche Werkzeuge benötigt man zum Reifenwechsel?

Nur mit einem Rangierwagenheber ist es beim Reifenwechsel nicht getan. Falls im Bordwerkzeug kein Radschlüssel oder Radkreuz vorhanden ist, benötigt man einen teleskopierbaren Radmutternschlüssel zum Lösen der Radmuttern und die passende Steckschlüsselgröße. Zum Anziehen der Schrauben empfiehlt sich ein Drehmomentschlüssel (hier im Test). Auch ein Paar Arbeitshandschuhe sind ratsam.

Zehn Tipps zum Umgang mit Rangierwagenhebern

1. Passende Tragfähigkeit: Der Wagenheber muss für das Gewicht des Fahrzeugs geeignet sein. Seine maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

2. Fester, ebener Untergrund: Der Wagenheber muss immer auf einem stabilen, festen und ebenen Untergrund stehen und frei rollen können. Auf weichem Boden, Schotter oder geneigten Flächen besteht akute Kippgefahr.

3. Richtige Ansatzpunkte: Nur die vom Fahrzeughersteller angegebenen Hebepunkte nutzen und dabei einen gummierten Auflageschutz verwenden! Falsche Ansatzpunkte können das Fahrzeug beschädigen oder dazu führen, dass der Wagenheber abrutscht.

4. Fahrzeug sichern: Vor dem Anheben das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Gang einlegen, Handbremse anziehen, möglichst auch Unterlegkeile verwenden).

5. Sicherungen verwenden: Ein Rangierwagenheber ist ausschließlich zum Anheben des Fahrzeugs vorgesehen, nicht zum dauerhaften Abstützen! Beim Arbeiten unter dem Fahrzeug immer zusätzlich Unterstellböcke verwenden.

6. Langsames Anheben und Absenken: Das Anheben und Absenken sollte langsam und kontrolliert erfolgen.

7. Keine Personen unter dem angehobenen Fahrzeug: Solange das Fahrzeug ausschließlich vom Wagenheber gehalten wird, darf sich niemand darunter aufhalten.

8. Zustand prüfen: Vor der Benutzung Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit des Wagenhebers kontrollieren (Hydraulik, Rollen, Hebelmechanik).

9. Bedienungsanleitung beachten: Die Hinweise des Herstellers zum Aufbau, zur Verwendung und Wartung des Wagenhebers befolgen.

10. Transport, Lagerung und Wartung: Nach Gebrauch an einem trockenen Ort lagern. Außerdem sind Rangierwagenheber nicht wartungsfrei, daher die Wartungsintervalle in der Bedienungsanleitung beachten.

 
Guntram Fiala Guntram Fiala
Unser Fazit

In dieser Preisklasse verdient sich nur der Testsieger von Goodyear die Note "Gut". Für Hobbyschrauber:innen leisten aber auch die Rangierwagenheber von Stix und Lehmann ordentliche Dienste, und dies ohne Abstriche bei der Sicherheit. Mit weniger sollte man sich allerdings nicht begnügen.

