Jeder Tuning-Umbau steht und fällt mit den Felgen. Nicht umsonst fließen tausende von Euro in das richtige Schuhwerk. Und je größer und aufwändiger, desto besser – das zeigt der Trend, natürlich auch beim GTI-Treffen 2016 am Wörthersee. Doch was der italienische Besitzer dieses VW Golf 3 und Hobbytuner auf die Beine gestellt hat, erinnert an eine kuriose Mischung aus römischem Streitwagen und den rotierenden Messern am James-Bond-Dienstwagen – und sprengt jeglichen bisher dagewesenen Rahmen. Ist dieses Design der neueste Tuningtrend? Wie Dolche ragen die Speichen über den Felgenrand hinaus und liegen sogar fast am Kotflügel des VW an. In der brutalen Tiefe des VW Golf 3 sind sie zudem absolut unfahrbar! Aber auch TÜV und ABE dürften für diese Selfmade-Tuning-Felgen absolute Fremdwörter darstellen. Die Bilder von der Facebook-Seite "Wörthersee Connection." zeigen auch eindrucksvoll, warum. Die mehrteilig Felgen der Marke Eigenbau bestehen aus einem Stern, den der italienische Tuner aus einem vollen Stück Aluminium fräsen ließ. Schließlich wurde der mörderische Felgenstern in einer Felgenschüssel versenkt. Tuning Die stärksten VW Golf: Top-8 (Update) Golf-Tuning bis 1500 PS

Brutale Tuning-Felgen am Golf 3