Was ist ein GPS-Tracker?

Ein GPS-Tracker kann mithilfe eines GPS-Signals (Global Positioning System) einen Standort in Echtzeit bestimmen und diese Daten per Mobilfunk oder eine Satellitenverbindung an eine App oder ein Online-Portal übertragen.

Warum lohnt sich ein GPS-Tracker für Autobesitzende?

Nicht nur für Besitzer:innen von teuren Fahrzeugen kann sich ein GPS-Tracker lohnen. So lässt sich durch das kleine Gerät die Position des Autos überwachen. Wird es gestohlen, dann es schnell geortet werden und einige Tracker haben auch eine Funktion, die eine Warnung verschickt, sobald das Auto eine bestimmte Zone verlässt. Zudem helfen die kleinen Ortungsgeräte auch dabei, das Auto zu finden, sollte man vergessen haben, wo genau man es abgestellt hat.

GPS-Tracker von Apple: Vier Apple AirTags gerade 23 Prozent reduziert

Besonders für Nutzer:innen von Apple-Geräten sind AirTags praktisch. Die kleinen und flachen Gadgets, die mit einem Tippen mit dem iPhone gekoppelt werden können, passen auch in Geldbörsen, ins Gepäck oder an den Schlüsselbund, um diese zu tracken. Der runde Bluetooth-Tracker von Apple nutzt Apples Find My-Netzwerk, das aus Milliarden von Apple-Geräten besteht, um den Standort eines verlorenen Gegenstands zu ermitteln. Der Preis eines Sets mit vier AirTags ist aktuell bei Amazon um 23 Prozent gesenkt.



Salind GPS-Tracker: Ganze 40 Prozent sparen

Der GPS-Tracker von Salind kommt mit einer bereits integrierten SIM-Karte. Vor der Nutzung müssen Anwender:innen sich online registrieren und können das kleine Gerät dann direkt nutzen. Besonders positiv finden Nutzer:innen, dass der Akkustand online jederzeit eingesehen werden kann. Das Gerät ist robust und spritzwasserdicht, daher lohnt es sich auch für Boote, Wohnwagen und Oldtimer. Auf Amazon spart man hier aktuell 40 Prozent des ursprünglichen Preises.



PAJ 4G: mehr als 30 Prozent Ersparnis

Klein, handlich und robust ist das Komplettset 4G von PAJ. Der 280 g leichte GPS-Tracker kommt inklusive einer Magnet-Befestigung, die eine leichte Anbringung garantieren soll. Es sind mehrere Tarif-Optionen möglich, von einem Monat bis zu zwei Jahren. Für zusätzliche Sicherheit bietet das Gerät eine Erschütterungsfunktion, die bei Bewegung einen Alarm per Mail und App auslösen soll. Der Rabatt beträgt auf Amazon 33 Prozent.