GM (General Motors) investiert fast eine Milliarde US-Dollar in seine Produktionsanlagen. Der Großteil des Geldes fließt in die Fertigung eines neuen V8-Motors. Die Elektromobilität spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle.

General Motors investiert massiv in neuen V8

Während sich Europa und seine Autobauer auf die vollständige Elektromobilität ab 2035 vorbereitet und allenfalls spärlich in neue Verbrenner investiert, macht General Motors (GM) vier Motorenwerke fit, eine gänzlich neue V8-Generation zu fertigen. Der amerikanische Autogigant will damit sein Lkw- und SUV-Geschäft stärken. Von Investitionen in Höhe von fast einer Milliarde US-Dollar (918 Mio. $/843 Mio. €; Umrechnungskurs Stand Juli 2023) entfallen satte 854 Millionen US-Dollar allein auf die Vorbereitung der vier US-Standorte in Flint und Bay City (Michigan), Rochester (New York) und Defiance (Ohio) auf die Produktion des neuen Small-Block-Motors der sechsten Generation. Flint fertigt Motorenplattformen, Bay City verantwortet die Herstellung von Nockenwellen, Pleuelstangen und weiteren Komponenten für den neuen V8-Motor, Defiance wiederum produziert Blockgussteile und Rochester Ansaugkrümmer und Kraftstoffverteiler. Die weitaus kleinere Summe von 64 Millionen US-Dollar (59 Mio €) dient dem Ausbau der GM-Produktion von Elektroautos. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

