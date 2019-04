Neue Gelenkwelle in BMW M3/M4: Video

Bei BMW M3 und M4 will die M-GmbH die CFK-Gelenkwelle ab November 2017 schrittweise durch eine M spezifische Hochleistungsgelenkwelle aus Stahl ersetzen. Die Maßnahme soll die technische Voraussetzung schaffen, um zukünftig geltende, gesetzliche Emissionsanforderungen zu erfüllen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein Otto-Partikelfilter (OPF) in den bestehenden Bauraum der Modelle integriert. Die neu entwickelte Stahl-Gelenkwelle ist laut M-GmbH so konstruiert, dass die Fahrleistungen und Fahreigenschaften der BMW M3/M4 unverändert bleiben sollen.