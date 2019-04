Richard Rawlings, den meisten wohl eher als Uncle Richie bekannt, fetzt mit seinen fetten Umbauten von seiner Tuningschmiede Gas Monkeys und den – nennen wir es einmal "interessanten" – Verhandlungsmethoden. Der TV-Profi von Fast'n Loud (DMAX) ist abermals auf den Bildschirmen der Flimmerkisten zu sehen, diesmal allerdings in Dodge-Werbefilmen und vorrangig in den USA. Die Werbung spielt auf die Abschlussfeierlichkeiten an den US-Colleges an. Richard Rawlings aka Uncle Richie hüpft zum Rednerpult, nimmt dem College-Professor sein Mikro weg und spricht den Absolventen ins Gewissen: Das Land brauche keine "Sesselfurzer" und den Ist-Zustand nicht mehr. Es brauche Chargers und Challengers. Mehr zum Thema: Dodge Charger SRT Hellcat im Test

