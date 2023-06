Manche Städte lassen sich etwas einfallen, um mit ihren Fußgängerampeln kleine Statements zu setzen. So gibt es in Mainz beispielsweise einige Ampeln mit den Mainzelmännchen. In Frankfurt am Main wurden an der zentralen Konstabler Wache Ampeln mit homosexuellen Ampelpärchen installiert. Und wer die Augen offen hält, sieht in manchen Städten Fußgängerampeln mit zwei roten Männchen übereinander. Hier leuchtet es gleich doppelt rot, wenn Menschen stehen bleiben müssen. Das Ganze hat einen interessanten Hintergrund. Was dahintersteckt, erklärt die AUTO ZEITUNG im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Service im Video Über rote Ampel fahren Dann ist der Rotlichtverstoß legal

!--endfragment-->!--startfragment-->!--endfragment-->!--startfragment-->

Auch interessant: