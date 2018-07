Kostenlose Neuwagen bei jedem englischen WM-Tor – was sich spektakulär liest, hätte bei der WM 2014 in Brasilien nur zu zwei Neufahrzeugen geführt. Damals schied England mit zwei geschossenen Toren sang- und klanglos als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus. Perfekte Voraussetzungen für 2018, dachte sich ein britisches Autohaus, rief die entsprechende Marketingkampagne ins Leben und machte dabei nicht die Rechnung mit den Three Lions!

