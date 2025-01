CDU setzt auf Fahrsimulatoren

Weil der Führerschein mittlerweile mit hohen Kosten verbunden ist, macht die CDU Vorschläge, um die Kosten zu senken. Diese sehen unter anderem auch mehr Online-Unterricht vor.

Modernere und digitalere Ausbildung soll Kosten für Führerschein senken

Der Führerschein ist mittlerweile mit hohen Kosten verbunden, was ihn für viele unbezahlbar macht. So kann ein Führerschein laut ADAC-Berechnung bis zu 4400 Euro kosten. Das will CDU-Verkehrspolitiker Florian Müller ändern und schlägt Maßnahmen vor, die den Führerschein um bis zu 25 Prozent günstiger machen sollen. Die Vorschläge der Union sehen vor, dass verstärkt Fahrsimulatoren bei der Ausbildung eingesetzt werden sollen, was die Zahl der praktischen Fahrstunden reduzieren könnte, wie Florian Müller der "Rheinischen Post" im März 2024 sagte. Außerdem soll die Fahrausbildung digitaler werden und bei Bedarf mehr Prüfer:innen – etwa von Bundeswehr oder Landespolizei – eingesetzt werden können. Diese von der Arbeitsgruppe Verkehr der Unionsfraktion vorgeschlagenen Maßnahmen müssen im weiteren Verlauf noch mit dem Rest der Unionsfraktion abgestimmt werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

E-Auto fahren mit altem Führerschein erlaubt? (Video):