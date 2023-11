Diesel aus 100 Prozent altem Speiseöl ist jetzt erlaubt – künftig dürfen Diesel also beispielsweise komplett mit Frittenfett betankt werden. Die Hoffnung: den Straßenverkehr nachhaltiger machen. Doch es gibt einen Haken.

Neue Regelung erlaubt, 100 Prozent Frittenfett zu tanken

Künftig darf in Deutschland auch Diesel getankt werden, der zu 100 Prozent aus Altspeiseölen wie Frittenfett hergestellt wurde. Die sogenannten paraffinischen Dieselkraftstoffe – zum Beispiel aus Abfallstoffen und Pflanzenölen oder auf Basis von Erdgas hergestellt – sind nun auch als Reinkraftstoff zugelassen, wie das Bundesumweltministerium am 22. November 2023 mitteilte. "Um Schäden an den Fahrzeugen durch falsche Betankung zu vermeiden, verpflichtet die neue Verordnung Tankstellenbetreiber, Verbraucherinnen und Verbraucher einheitlich zu informieren", hieß es vom Ministerium. Zugleich soll die bisherige Förderung paraffinischer Dieselkraftstoffe aus fossilen Quellen beendet werden, um klimaschädliche Anreize zu vermeiden. Inwiefern Autofahrer:innen flächendeckend Diesel aus Frittenfett tanken können, ist umstritten. Das Bundesumweltministerium mahnte, dass es nur eine begrenzte Menge gebe. Altspeiseöle – beispielsweise aus der Gastronomie – würden bereits heute als Beimischung vollständig im Verkehr eingesetzt, sagte ein Sprecher. Diese Menge könne nicht gesteigert werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Mit dpa

