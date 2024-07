Mit Nadel- oder Rallystreifen

Dank der Eingriffe von Tuner Irmscher zeigt sich der nutzlastige Ford Transit Custom von seiner sportlichen Seite.

Für Purist:innen schließen sich Schiebetüren und Tuning im Regelfall gegenseitig aus. Nicht so für Irmscher: Der Tuner aus dem württembergischen Remshalden nimmt sich den erfolgreichen Ford Transit Custom zur Brust und lässt dem Volumen-Vehikel ein umfangreiches Bodykit angedeihen. An der Front des Custom-Kubus kanalisiert eine nahtlos integrierte Schürze den Luftstrom. Seitlich schwellen die Schweller schon ein bisschen weniger nahtlos. Das dicke Ende profitiert ganz oben von einem die Heckscheibe umlaufenden Spoiler. Unten wiederum beschließt der Irmscher Ford Transit Custom das Kapitel Strömungsabriss mit einer dezenten, zweifarbigen Schürze. Auf Wunsch robbt sich das gesamte Bodykit dank Tieferlegung 30 mm näher an die Straße heran.

Ford Transit Custom auf Kundenwunsch eher stadtfein oder ready to rally

Auch die Besohlung hat die Aufmerksamkeit von Irmscher auf sich gezogen. Der Tuner offeriert die Wahl zwischen einer sportlich orientierten 19-Zoll-Felge im "Heli Star" Design. Alternativ bietet er das eher rustikale Rad "Cross Star" an, das auch für den Irmscher VW T6.1 Cross erhältlich ist und sich bestens mit All Season-Bereifung verträgt. Für noch mehr Individualität sorgen die Executive Designpakete. Durch die Beklebung mit einem dünnen Streifen macht sich der Ford Transit Custom damit stadtfein, während der Irmscher-typisch breite Streifen eher Rallycharme versprüht.