Johnny Smith von "The Late Brake Show" steht vor einem Problem: Wie kommt der Ford Sierra 2.9i XR4x4 aus der eingestürzten Scheune raus? Seit 2000 hat sich der Wagen nicht mehr bewegt. Nun soll er gerettet werden. Der 2,9 Liter große V6 aus Köln leistete einst 150 PS (110 kW). Der Besitzer hatte sich Hilfe suchend an den Moderator und Autojournalisten gewandt. Zusammen wagen sie die Rettung des Sierra, doch das Unterfangen ist nicht ganz ungefährlich, wie das Video von The Late Brake Show (siehe unten) zeigt. Das Video oben zeigt den Ford Bronco Raptor von 2022. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars quattro/Sierra XR4i/Delta HF: Classic Cars Dreikampf zwischen quattro, Delta und Sierra

Ford Sierra als Scheunenfund im The Late Brake Show-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: