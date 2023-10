Ein neuer 1,5-Liter-Turbobenziner soll den Ford Kuga sparsamer machen. Ob das klappt, zeigt der Test!

Als einer der ersten Hersteller setzt Ford seit Jahren bei den Benzinern konsequent auf moderne Turbomotoren mit Direkteinspritzung und variabler Nockenwellenverstellung. Diese EcoBoost genannten Triebwerke sollen Agilität mit Sparsamkeit koppeln. In der Theorie. In der Praxis erwiesen sich die meisten Turbos unter Volllast als recht durstig. Nur wer mit sehr bedächtigem Gasfuß unterwegs war, kam mit wenig Kraftstoff aus. Jetzt ersetzt auch im Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 ein 1.5 EcoBoost-Motor die bislang verbauten 1,6-Liter-Varianten. Die Leistung bleibt mit 150 und 182 PS zwar gleich, doch der Techniktransfer vom erfolgreichen Dreizylinder-EcoBoost-Motor soll die Effizienz erhöhen: So verfügt der neue Vierzylinder wie der aus Focus und Fiesta bekannte Dreizylinder über einen wassergekühlten Ladeluftkühler und einen gekühlten Abgaskrümmer. Beim 1.5er hat Ford zudem erstmals eine vom Motormanagement angesteuerte Kupplung in den Riemenantrieb der Wasserpumpe integriert, um die Warmlaufzeit zu reduzieren.

Neuheiten Ford Kuga (2013): Preis und Crashtest Der neue Kuga ist sicher preiswert

Ford Kuga Facelift (2016) im Video:

Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 im Test

Im Test mit dem nur frontgetrieben erhältlichen Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 blieb der große Spareffekt allerdings aus. Mit 8,5 Litern auf 100 Kilometern ist der Kuga nicht genügsamer als mit dem 1,6-Liter-Triebwerk. Auch in puncto Ansprechverhalten und Durchzugskraft sind subjektiv keine Unterschiede erfahrbar. Ansonsten hat sich beim erfolgreichen Kuga mit seinem guten Platzangebot, dem auf Agilität ausgelegten Fahrwerk, der angenehm direkten Lenkung und der etwas komplizierten Bedienung nichts getan - eine Überarbeitung des vor zwei Jahren gestarteten SUV ist erst Anfang 2017 zu erwarten. Zum Einstiegspreis von 24.800 Euro bring der Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 zwar Klimaanlage, CD-Radio und Start-Stopp-System mit, aber keine Alu-Räder.

Messe Ford Kuga Facelift (2016): Preis (Update) Das kostet der neue Ford Kuga