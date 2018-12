Nicht zuletzt auch wegen ihres hohen Gewichts zählen SUVs zu den robusteren Autos auf den Straßen. Daher ist es umso eindrucksvoller zu beobachten, wie ein kleiner Tornado einen Subaru Outback einfach in die Luft hebt und "umparkt". Das filmte die Überwachungskamera eines Einwohners in Rochester, New York, wo 2017 ein Tornado wütete. Natürlich können Tornados weit schlimmere Schäden anrichten, aber hier wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die beeindruckenden Szenen zeigt das Video.

