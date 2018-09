Mit dem Fiat 500X beweisen die Italiener auf dem Pariser Autosalon 2014, dass SUV und legendäre Kleinwagen ganz hervorragend zusammenpassen. Die Modellfamilie der Markenikone 500 wächst damit um eine weitere Variante. Alle Informationen zu Preis & Motoren!

Der Fiat 500X (2014) tritt als kompaktes SUV in einem boomenden Segment an. Mit der Markteinführung des kleinen Fiat 500 im Jahr 2007 hat Fiat zu einer neuen Formensprache gefunden. Modern und lifestylig auf der einen Seite, dazu traditionsbewusst und stets mit dem legendären Fiat 500 von 1957 vor Augen. Nach dem Kompakt-Van Fiat 500L adaptieren die Italiener diese Designlinie zum Pariser Salon nun auf ein weiteres, größeres Modell. Vorhang auf für den Fiat 500X! Das erste Kompakt-SUV in der 500-Familie orientiert sich mit 4,25 Meter Länge und 1,61 Meter Höhe am 500L, allerdings gibt es etwas mehr Bodenfreiheit. Besonders die ebenfalls in Paris vorgestellte Variante Fiat 500X Cross verspricht dazu ordentliche Offroad-Eigenschaften - schließlich teilt sich der 500 fürs Gelände eine Plattform mit dem Jeep Renegade. Die Markteinführung des Fiat 500X erfolgt noch 2014.

Grundpreis des Fiat 500X (2014): 16.490 Euro