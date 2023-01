... keinerlei Angabe macht, ob der Ferrari-Motor 046/2 überhaupt noch läuft. Trotz erwartetem Kaufpreis von rund 50.000 bis 70.000 Euro, was etwa dem Gegenwert ...

Einen dicken Ferrari versteigert RM Sotheby's Anfang Februar 2016. Allerdings keinen gewöhnlichen Ferrari, sofern bei den italienischen Sportwagen überhaupt von "gewöhnlich"zu sprechen ist. Denn RM Sotheby's bietet einen Formel-1-Motor an – den Ferrari-V10 des Typs 046/2. Ein durchaus geschichtsträchtiger Motor: Mit dem neuen V10 wand sich Ferrari 1996 in der Formel 1 vom Zwölfzylinder ab, um leichter, schneller und effizienter zu werden. Der V10 – die Zylinder sind im 75-Grad-Winkel angeordnet – mit drei Litern Hubraum presst rund 720 bis 730 PS auf die Kurbelwelle. Gut möglich, dass der Motor in einem der Rennwagen von Michael Schumacher zum Einsatz kam. Der 1996er Formel-Renner Ferrari F310 hatte allerdings mit allerlei Kinderkrankheiten zu kämpfen, die solch eine Neukonstruktion gerne mal mit sich bringt. Somit sprang mit mit dem F310 1996 kein Titel heraus, und Michael Schumacher wurde "nur" Dritter. Auch ein Jahr später, im Ferrari F310B verbaut, reichte es mit dem hier gezeigten und zum Verkauf angebotenen V10 nicht für den WM-Titel.



Bis zu 70.000 Euro für möglichen Schumi-V10

Wie 1996, belegte Ferrari auch 1997 bei der Konstrukteurswertung Platz zwei. Legendär aber ist der Eklat um Michael Schumacher, der einen Unfall mit seinem Kontrahenten Villeneuve provozierte und als Strafe schließlich aus der WM-Wertung ausgeschlossen wurde. Doch zurück in die Gegenwart, in der RM Sotheby's keinerlei Angabe macht, ob der Ferrari-Motor 046/2 überhaupt noch läuft. Trotz erwartetem Kaufpreis von rund 50.000 bis 70.000 Euro, was etwa dem Gegenwert eines BMW M3 entspricht. Doch sollte er tatsächlich nicht funktionieren, könnte der Ferrari-V10 beispielsweise mit einer Glasplatte zum Tisch umfunktioniert werden. Zu einem sehr, sehr teuren Tisch allerdings. Mehr zum Thema: Schumacher-Arzt mahnt zur Geduld

