Wie Phönix aus der Asche ist dieser Ferrari Enzo wieder auferstanden, und soll nun sein zweites Leben bei einem neuen Besitzer feiern. Als einer von gerade einmal 400 Stück ist er ein absoluter Exot; und mit seinerzeit 662.000 Euro Listenpreis ein für die Mehrheit unbezahlbarer Traum. Der in Ferrari-Rot "Rosso Corsa" ausgelieferte Ferrari Enzo mit Sechsliter-V12 brachte seinerzeit Formel-Technik auf die Straße. Karosserie aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, Karbon-Keramik-Bremsen und ein geschwindigkeitsabhängiger Spoiler, der die 660 PS auf der Straße hält. Und wenn der V12 im Heck seinen ohrenbetäubenden Sound vom Stapel lässt, katapultiert er den Ferrari Enzo in nur 3,27 Sekunden von 0 auf 100 und in nur 9,5 Sekunden auf 200. Das Ende der Beschleunigungsorgie ist erst bei 355 km/h erreicht. Doch 2006 wurde dem Enzo seine Über-Fahrleistung zum Verhängnis, als dessen Fahrer jenseits der 260 km/h die Kontrolle über das italienische Biest verlor und crashte. Wie durch ein Wunder blieb die Fahrgastzelle intakt und der Fahrer nahezu unverletzt. Der zweigeteilte (!) Ferrari aber war Kernschrott.

Unfall-Enzo von Ferrari Classiche zertifiziert