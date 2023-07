Die Stadt Hanau in Hessen plant, eine neue Tempofalle gegen Raser zu testen. Nach skandinavischem Vorbild sollen Autofahrer:innen, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, in eine Fallgrube fahren und dadurch sprichwörtlich wachgerüttelt werden. Wie die sogenannte Actibumps der schwedischen Firma Edeva funktionieren, zeigt das Video! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Verkehrsrecht Blitzer-App/Radarwarner Urteil weitet Verbot aus

Auch interessant: