Mehr Sicherheit durch mehr Knöpfe

Moderne Autos setzen auf große Displays und digitale Bedienung – doch das könnte bald anders aussehen. Ab 2026 verschärft das verbraucherschutzorientierte Programm zur Bewertung der Sicherheit von Personenkraftwagen, Euro NCAP (das European New Car Assessment Programme), seine Bewertungskriterien und verlangt: Wichtige Funktionen müssen wieder über echte Schalter erreichbar sein. Wer die volle Punktzahl von fünf Sternen – Das bedeuten die Sterne bei Euro NCAP – will, muss womöglich umdenken.

Punktabzug für zu viel Touchscreen?

In den vergangenen Jahren wurden Touchscreens im Auto immer größer – und die Zahl der Schalter immer kleiner (Das war der erste Touchscreen im Auto). Viele Funktionen verschwanden in verschachtelten Menüs. Personen am Steuer müssen oft lange suchen, statt sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Eine gefährliche Entwicklung, die laut Verkehrsexperten:innen die Reaktionszeiten verlängert und das Unfallrisiko steigert – wie gefährlich Touchscreens im Auto sind, erläutern wir hier genauer. Euro NCAP will das ändern: Für die Höchstpunktzahl müssen essenzielle Funktionen künftig einfach und tastbar bedient werden können – ganz ohne Bildschirmnavigation.

Wer keine physischen Bedienelemente für relevante Funktionen wie beispielsweise Blinker, Scheibenwischer, Hupe oder SOS-Funktionen in seinen Fahrzeugen einbaut, werden Punkte abgezogen, erklärt Matthew Avery, Director of Strategic Development bei Euro NCAP. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Autobauer nun so kurzfristig umdenken werden? Nicht sehr groß. Denn Hersteller sind nicht verpflichtet, den neuen Vorgaben von Euro NCAP zu folgen, doch sie dürften diese wohl kaum komplett ignorieren. Denn für viele Autokäufer:innen ist die Fünf-Sterne-Bewertung ein zentrales Argument bei der Kaufentscheidung.