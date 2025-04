Sie haben die Wahl: Küren Sie in fünf Kategorien das beste Elektroauto, die besten Importfahrzeuge sowie die nachhaltigste Marke. Zu gewinnen gibt es drei Geldpreise im Gesamtwert von 6000 Euro!

Seit der ersten Wahl zur Elektro Trophy 2023 hat das Angebot an neuen Elektro-Typen rapide zugenommen. Neue Baureihen traditioneller Autohersteller treffen im Elektro-Business immer häufiger auf neue, bis dato weitgehend unbekannte Hersteller, meist aus China. Das macht die Wahl der Elektro-Trophy-Gewinner spannender denn je. Wie bisher treten von uns in einer Vorauswahl nominierte E-Autos in den Kategorien A, B, C, D und E an. In jeder Kategorie stimmen Sie zudem über das beste Importfahrzeug ab. In der Kategorie F entscheiden Sie sich für die nachhaltigste Automarke – insgesamt und dazu unter den Importeuren.

Bei der Elektro Trophy 2025 abstimmen und 3000 Euro gewinnen

Unter den nominierten Fahrzeugen sind alle namhaften Hersteller vertreten. Um die Auswahl etwas zu erleichtern, steht in jeder Kategorie jeweils nur ein Fahrzeug pro Hersteller zur Wahl, auch wenn dieser womöglich mehrere passende Modelle im Programm hat. Für die Importwertungen in den einzelnen Kategorien kommen nur ausländische Fahrzeuge bzw. Marken in Frage, die nicht mit einem blauen "D" gekennzeichnet sind.

Die Preise

1. Preis: 3000 Euro

2. Preis: 2000 Euro

3. Preis: 1000 Euro

Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss: 7. Mai 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der:die Gewinner:in wird schriftlich benachrichtigt. Hier alle Datenschutzbestimmungen zur Elektro Trophy 2025 nachlesen!