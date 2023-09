Denken wir an einen Auto-Friedhof, dann kommen uns übrlicherweise uralte, verrostete Modelle in den Sinn, die es schon seit Jahrzehnten nicht mehr zu kaufen gibt. Doch in China stehen unzählige Elektroautos aufgereiht im Freien und werden seit Jahre nicht mehr bewegt. Doch woher kommen sie und warum müssen sie auf diesem E-Auto-Friedhof verweilen? Nach zahlreichen falschen Berichten klärt das Video von Inside China Auto nun auf, was es mit dem modernen Autofriedhof wirklich auf sich hat. Im Video oben zeigt Leslie & Cars den BYD Seal U (2023). Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Chinesischer E-Auto-Friedhof im Inside China Auto-Video: