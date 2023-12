Im Alter von 21 Jahren im E36-Cabrio ein bisschen angeben? Ein BMW-Fahrer hatte genau das an einer polnischen Tankstelle vor. Mit seinem Beifahrer an Bord, legte er in seinem BMW 3er eine kleine Drifteinlage hin. Mit qualmenden Reifen rutscht er dann jedoch in Richtung Endstation – nämlich genau in die Fänge der sich zufällig nähernden Polizei. Die Strafe: 5000 PLN (rund 1060 Euro, Stand: Mai 2022). Noch dazu musste der junge Mann die Zulassung seines Wagens abgeben, war dieser doch in einem desolaten Zustand, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Wie skurril sich die Driftnummer darstellte, zeigt das Video der Polizei Krakau! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

