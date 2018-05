In 3,6 Sekunden knackt die Hellcat das Landstraßentempo und schafft in der Spitze 320 Sachen.

Raubtier mit höllisch Kraft: Den Dodge Challenger SRT Hellcat (2014) befeuert ein V8-Motor mit 6,2 Liter Hubraum und 717 PS! Seit 2017 bieten die Amerikaner für das Muscle Car auch noch ein Widebody-Kit. Wir verraten technische Daten und Preise!

Inspiriert vom neuen Über-Challenger Demon, soll auch der "Standard"-Hellcat von dessen brutaler Optik profitieren. Deshalb bieten die Amerikaner für die Dodge Challenger SRT Hellcat (2014) drei Jahre nach dem Markstart ein zusätzliches Widebody-Kit an. Es verbreitert das Muscle Car um fast neun Zentimeter und bietet Platz für die immens großen und neu gestalteten 20-Zöller mit elf Zoll Breite. Hinzu kommt eine neue Motorhaube aus Aluminium, über deren mittig angelegte Lufthutze der V8 mehr Frischluft ziehen kann. Das Kit umfasst auch die neuen Frontscheinwerfer mit runden LED-Ringen, den Demon-Splitter und nochmals vergrößerte Brembo-Bremsen. In diesem Zuge bietet Dodge für die Hellcat weitere technische Finesse an: So gibt es eine neue elektrische Servolenkung, die einen SRT-Fahrmodus beherbergt. Der soll helfen, mehr Traktion aufzubauen. Laut Dodge wird der SRT durch die Modifikationen nochmals schneller, fahre auf der 1,4 Meilen langen Teststrecke gut zwei Sekunden schneller als die Serien-Hellcat. Der Preis steigt um gut 8000 Dollar auf insgesamt 72.590 US-Dollar (rund 63.700 Euro). Zwar ist der Dodge Challenger SRT Hellcat (2014) nicht in Deutschland erhältlich, kostet aber umgerechnet keine 57.000 Euro.

Dodge Challenger SRT Demon (2017) im Video:

Preis für Dodge Challenger SRT Hellcat (2014)