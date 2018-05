... Dodge Challenger GT AWD (2017) – 18 mpg (miles per gallon) in der Stadt und 27 mpg auf dem Highway – gegenüber dem Hinterradantrieb-Challenger, der 19 mpg in der Stadt und 30 mpg auf dem Highway schafft. Für ...

Der Dodge Challenger GT AWD startet übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Januar 2017 in den US-amerikanischen Markt! Offenbar hat Dodge auch den Preis für das allradangetriebene Muscle Car bekannt gegeben.

Der Dodge Challenger GT AWD mit Allradantrieb feiert im Januar 2017 seinen Marktstart, wie gleich mehrere US-amerikanische Autoseiten übereinstimmend berichten. Denen zufolge ist der Challenger GT AWD (2017) auch das erste zweitürige US-Muscle Car mit Allradantrieb. Allerdings soll der Dodge Challenger GT AWD (2017) nur mit dem 3,6-Liter-V6-Saugmotor, aber nicht mit einem V8 erhältlich sein. Trotzdem ist "Leistungsmangel" ein Begriff, der im Wortschatz des Challengers nicht vorkommt: 309 PS und 363 Newtonmeter maximales Drehmoment dürften auch beim Allrad-Challenger für einen hohen Spaßfaktor sorgen. Zumal sich die ZF-Achtgangautomatik über Schaltpaddel manuell betätigen lässt und der Sportmodus die Gänge länger hält. Das ESP des Dodge Challenger GT AWD (2017) ist in drei Stufen unterteilt und erlaubt im ausgeschalteten Zustand das Driften. Der Allradantrieb schickt die volle Kraft vorläufig nur an die Hinterachse, regelt im Bedarfsfall aber nach und treibt dann auch die Vorderachse an. Laut dem US-Umweltministerium verschlechtern sich die Verbrauchswerte des Dodge Challenger GT AWD (2017) – 18 mpg (miles per gallon) in der Stadt und 27 mpg auf dem Highway – gegenüber dem Hinterradantrieb-Challenger, der 19 mpg in der Stadt und 30 mpg auf dem Highway schafft. Für echte Muscle-Car-Fans ein zu verschmerzender Nebeneffekt des Dodge Challenger GT AWD (2017).

Preis für Dodge Challenger GT AWD (2017)