Diese Traktoren pflügen mit bis zu 1100 PS über den Acker

Platz 1: Mit seiner immensen Größe von 8,69 m Lange, 6,35 m Breite und 4,3 m Höhe stellt der Big Bud 16V-747 den John Deere 9RX in den Schatten. Auch die Motorleistung von 1100 PS (809 kW) spricht für den absurd großen Ami, doch leistet er mit rund 4200 Nm in etwa so viel Drehmoment, wie der 9RX. Big Bud ist ein Einzelstück und wurde auf Kundenanfrage gebaut.

Platz 3: Nein, der New Holland T9.700 ist kein niederländisches Produkt. Der Markenname geht zurück auf den Ursprung des Unternehmens in New Holland, Pennsylvania (USA). Die T9-Baureihe besteht aus sechs Modellen, die bis zu 709 PS (521 kW) leisten. Wahlweise auf Ketten oder auf Reifen lieferbar.

Die Krempeln nicht nur den Acker auf links: Die größten Traktoren der Welt sind wahre Kraftmaschinen und kommen entweder auf Zwillingsbereifungen oder auf Ketten daher. Wir zeigen die sieben kräftigsten Modelle ihrer Art: Das sind die stärksten Traktoren der Welt!

Wenn diese Kraftpakete mit ihren Muskeln spielen, bleibt kein Stein auf dem anderen – wortwörtlich! Wir präsentieren in unserer Bildergalerie die sieben stärksten (Serien-)Traktoren der Welt. Mit bis zu 1100 PS (809 kW) pflügen sie jeden Acker und ziehen schwerste Lasten über jeden erdenklichen Untergrund. Nicht selten sind die Zugmaschinen mit einem Kettenantrieb ausgerüstet, andere wiederum kommen auf einer Zwillingsbereifung daher. Wir haben uns bei unserem Ranking rein an der PS-Zahl der Landmaschinen orientiert und nennen der Übersicht halber jeweils die stärkste Ausbaustufe einer Modellreihe.

Der stärkste Traktor der Welt hört auf den Namen "Big Bud"

Das "Schlusslicht" in unserem Ranking der stärksten Traktoren der Welt bildet der John Deere 9620RX gemeinsam mit dem CaseIH Steiger/Quadtrac 620, die mit ihren 629 PS (463 kW) schon kein Kind von Traurigkeit ist. Über die weiteren Platzierungen entscheiden oft nur wenige Mehr-PS. Mit 709 PS (521 kW) ist der New Holland T9.700 bereits auf dem dritten Platz unserer Liste. Darüber streuen die Leistungszahlen weit nach oben. An der Spitze befindet sich der Big Bud 16V-747, ein Monstrum von Maschine aus den USA. Das Fabrikat aus dem Hause FWD Wagner ist eine Sonderanfertigung und leistet monströse 1100 PS (809 kW), die er aus 24,1 l Hubraum schöpft. In unserer Bildergalerie zeigen wir die sieben stärksten Traktoren und nennen die wichtigsten Fakten (Hier zeigen wir die größten Lkw der Welt)!