Die in Köln ansässige Deutz AG hat mit dem TCG 7.8 H2 einen Sechszylindermotor entwickelt, der Wasserstoff direkt verbrennt. 2024 soll das Aggregat in Serie gehen.

Deutz AG präsentiert serienreifen Wasserstoff-Motor

Mit dem TCG 7.8 H2-Motor präsentiert die Deutz AG ein spannendes und serienreifes Konzept, das auf Wasserstoff als Brennstoff setzt. Damit unterscheidet sich der neue, im August 2021 vorgestellte Motor grundlegend von Antriebskonzepten, bei denen Wasserstoff zur Stromerzeugung in Brennstoffzellen genutzt wird. Der Sechszylinder der Deutz AG erfüllt den von der EU vorgegebenen CO2-Grenzwert für "Zero Emission". Der Motor läuft nicht nur CO2-neutral, sondern auch sehr leise und aktuell mit bis zu 200 kW Leistung, wie das Kölner Unternehmen betont. Der auf einem bestehenden Motorenkonzept beruhende TCG 7.8 H2 soll ab Ende 2024 in sämtlichen von der Deutz AG angebotenen Anwendungen zum Einsatz kommen. Zum Start setzt man auf stationäre Anlagen und Generatoren sowie den Schienenverkehr – darüber hinaus sind auch Anwendungen in Nutz- und Arbeitsfahrzeugen denkbar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon!--startfragment-->!--startfragment-->

