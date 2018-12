Deutschlands beste Autofahrer: Studie

Nach der Karambolage-Studie der Generali Versicherung kommen Deutschlands beste Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern. In der Hauptstadt kracht es besonders häufig. Die Hintergründe!

Deutschlands beste Autofahrer kommen nach einer Studie der Generali Versicherung aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Am meisten kracht es in Berlin. Durchschnittlich liegt die Schadenhäufigkeit in Deutschland bei 11,7 Prozent. Grundsätzlich steigt die Unfallhäufigkeit proportional zu der Bevölkerungsdichte. Besonders häufig in Unfälle involviert sind Premiumfahrzeuge. Mit einer Schadenhäufigkeit von 5,4 Prozent sind PKW von Mercedes negative Spitzenreiter. Autos von BMW folgen dicht mit einer Schadenhäufigkeit von 5,2 Prozent. Mit 4,6 Prozent der Schäden je 100 Versicherte ist die Schadenhäufigkeit der Kasko-Fälle bei Skoda besonders gering. PS-starke Autos haben laut der Studie eine besonders hohe Schadenhäufigkeit. Autos bis 75 PS haben ein geringes Schadensrisiko von sechs Prozent. Fahrzeuge deren Leistung jenseits der 300 PS Grenze liegt sind hingegen mit dem höchsten Schadensrisiko (17,4 Prozent) behaftet. Laut der Studie sind Deutschlands beste Autofahrer am Sonntag unterwegs. Die Schadenhäufigkeit liegt an diesem Tag bei 8,3 Prozent. Da liegt unter anderem daran, dass an diesem Tag wenig Pendler unterwegs sind. Montag (15,9 Prozent) und Freitag (16,6 Prozent) sind aufgrund des verstärkten Verkehrsaufkommens mit einem erhöhten Schadensrisiko behaftet.

News Autofahrer-Typen: Studie Lehrer, Besserwisser und Co.

Nach einer Studie haben Deutschlands beste Autofahrer wenig PS