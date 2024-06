Welche Neuheiten aus den vergangenen zwölf Monaten gefallen Ihnen am besten? Und welche Marke hat die stimmigste Formgebung? Wählen Sie bei der Design Trophy 2024 aus 63 Modellen sowie 41 Marken die Sieger in fünf Kategorien und gewinnen Sie tolle Geldpreise!

Schönheit ist eine Geschmacksfrage. Das gilt auch für die Vielzahl an Automodellen, die jedes Jahr neu auf den Markt kommt. Jeder Mensch hat hier seine Favoriten und Fahrzeuge, die gar nicht gefallen. Doch welcher Marke gelingt es mit ihrer Formgebung am besten, möglichst viele potenzielle Kund:innen anzusprechen? Um das herauszufinden, rief die Redaktion der AUTO ZEITUNG die Design Trophy ins Leben. Nach dem Auftakt 2020 und einer durch die Pandemie bedingten Pause geht es jetzt weiter. Schließlich sind alle Modelle nach dem Ende der zahlreichen Lieferengpässe nicht nur im Internet zu bestaunen, sondern im Autohaus verfügbar und zu bestellen.

Leserwahl: Bei der Design Trophy 2024 abstimmen & gewinnen

Deshalb hat die Redaktion für die Design Trophy 2024 die wichtigsten Neuheiten ausgewählt und insgesamt 63 Modelle in vier Kategorien zusammengestellt – von jedem Anbieter jeweils ein Fahrzeug. Zudem stehen die jeweiligen Marken zur Auswahl. Wie Sie es von den Trophys kennen, gibt es in allen Kategorien eine Gesamt- und eine Importwertung. Die Kriterien für die Design Trophy sind: Es müssen echte Neuheiten und nicht nur leichte Überarbeitungen eines bereits im Markt befindlichen Autos sein. Da viele Marken eine veränderte Leuchtengrafik inzwischen als Revolution im Mobilitätsbereich feiern, haben wir Fahrzeuge ausgesucht, bei denen sich das Design wirklich tiefgreifend geändert hat.

Außerdem sollten die Fahrzeuge in den letzten zwölf Monaten neu vorgestellt worden sein. Das konnten wir nicht immer durchhalten: Viele Marken aus China kamen erst zuletzt neu auf den deutschen Markt, während manche für uns taufrischen Modelle auf dem Heimatmarkt schon vor längerer Zeit als Studien Premiere feierten oder sogar schon in den Handel kamen. Da uns aber Ihre Meinung zu den neuen Bewerbern aus dem Reich der Mitte besonders interessiert, haben wir sie trotzdem in die Design Trophy 2024 aufgenommen. Machen Sie also mit und sichern Sie sich die Chance auf einen attraktiven Geldpreis. Sie können entweder per Coupon aus diesem Heft oder online abstimmen. Viel Spaß!

Die Preise

1. Preis: 3000 Euro

2. Preis: 1000 Euro

3. Preis: 500 Euro

Teilnahmeschluss: 16. Juli 2024.