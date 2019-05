Der Besitzer eines Pontiac Trans Am aus Nürnberg hat seinen Sportwagen in ein echtes Sammlerstück verwandelt – und verlangt dafür eine siebenstellige (!) Summe. Der Sportwagen steht jetzt zum Verkauf und zwar als teuerster Gebrauchtwagen der Welt. Kein Wunder, denn der Eigentümer hat viel Zeit und Energie in den Pontiac Trans Am investiert - allein 300.000 Swarovski-Kristalle zieren die Karosserie und den Innenraum des Wagens. Ob das reicht, um die Millionen einzutreiben?

